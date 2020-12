Le Youtubeur le mieux payé du monde est un jeune américain de 9 ans

Le magazine Forbes a publié la liste des Youtubeurs les mieux payés au monde. En tête du classement se trouve Ryan Kaji, un jeune américain de 9 ans. Leader du classement pour la troisième année consécutive, Ryan Kaji a gagné près de 30 millions de dollars en 2020. Sa chaîne n’est pourtant la première ni en termes d’audience ni en termes d’abonnés.

Tout un chacun peut désormais s’exprimer sur Internet. Et il n’est même pas utile de créer un site Web. Il suffit de faire le buzz sur les médias sociaux. Derrière ce terme générique se cachent les réseaux sociaux bien sûr, comme Twitter, Facebook et Instagram, mais aussi les plates-formes de streaming où tout le monde peut poster des vidéos. YouTube, Dailymotion et Twitch en sont de bons exemples.

YouTube, qui a fêté ses 15 ans en début d’année, est devenu le principal média audiovisuel au monde avec plus de 2 milliards d’utilisateurs connectés chaque mois en 2020. Les utilisateurs publient plus de contenus chaque jour qu’il n’est possible d’en voir pendant toute une vie (500 heures de vidéos sont publiées chaque minute sur YouTube, soit 720 000 heures par jour ; et une personne de 80 ans a vécu 701 000 heures environ). Bien sûr, toutes les chaînes n’ont pas la même audience. Et tous les Youtubeurs ne gagnent pas autant que les autres.

Près de 2,5 millions de dollars gagnés chaque mois

Le magazine économique américain Forbes publie chaque année le classement des Youtubeurs les mieux payés. En tête de ce classement, vous retrouvez cette année Ryan Kaji, un jeune américain de 9 ans qui publie des vidéos sur sa chaîne Ryan’s World où il parle de jouet, où il réalise des expériences scientifiques amusantes et où il dévoile des petits bouts de sa vie privée.

Cette chaîne compte 41,7 millions d’abonnés et a généré 12,2 milliards de vues en 12 mois. Il est également le mieux payé des Youtubeurs, puisqu’il a généré 29,5 millions de dollars en 12 mois. Soit 2,5 millions de dollars chaque mois ! Notez que ces chiffres correspondent à la période entre les mois de juin 2019 et juin 2020.

Le jeune Ryan est un habitué du Top 10 de Forbes. Il était également en première position en 2018 et en 2019. Il a en effet gagné 22 millions de dollars entre juin 2017 et juin 2018. Et il a empoché 26 millions de dollars entre juin 2018 et juin 2019. Mais ces revenus ne viennent pas tous de son activité sur YouTube (publicité et sponsoring). En effet, Ryan anime aussi une émission sur la chaîne Nickelodeon et ses parents (et ses conseillers) ont également développé une ligne de produits dérivés, incluant jouets, accessoires et dentifrices.

Ryan n’est même pas premier en audience ou en abonnés

Et c’est grâce à ces activités annexes qu’il est en première position. Car Ryan’s World n’est ni la première chaîne YouTube en termes d’audience ou en termes d’abonnés. Si vous observez attentivement le Top 10 des Youtubeurs les mieux payés, vous retrouvez Anastasia Radzinskaya, jeune Youtubeuse russe de six ans qui compte 190,6 millions d’abonnés et 39 milliards de vues en 12 mois. Ses activités commerciales sont moins étoffées. Arrivée dans le Top 10 il y a un an, elle est d’ores et déjà en 7e position du classement Forbes. Et elle continuera certainement de monter les échelons dans les prochaines années.

Source : Forbes