Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro et plein d’autres produits à prix cassé chez AliExpress

Aujourd'hui chez AliExpress, vous pouvez notamment profiter du Xiaomi Redmi Note 11 Pro à prix mini, mais aussi de plusieurs autres offres incroyables. Retrouvez notre top des meilleures offres ci-dessous.

Pour célébrer la fin des soldes, on s'est rendu chez AliExpress et on a fait une sélection des meilleures offres du jour pour les plus tardifs d'entre vous. Parmi toutes les offres, on a trouvé plusieurs pépites ! En vous rendant dès maintenant chez AliExpress, vous pouvez par exemple profiter du Xiaomi Redmi Note 11 Pro pour seulement 207€ grâce au code PLUS8010.

Découvrir le Xiaomi Redmi Note 11 Pro

Pour ce prix dérisoire, vous profitez de nombreuses prestations dignes d'un smartphone haut de gamme, comme par exemple :

Un taux de rafraîchissement de 120Hz

Une batterie de 5000mAh

La charge turbo de 67W

Un capteur principal de 108Mp

Un capteur frontal de 16Mp

Le smartphone est ainsi parfait, qu'importe vos activités. Que vous soyez un gamer, un créatif ou quelqu'un qui apprécie le streaming, il pourra vous suivre dans tous vos loisirs. Précisons finalement que le smartphone est livré gratuitement depuis la France et vendu par la boutique Xiaomi Youpin Official.

Smartphone, ventilateur, friteuse : les produits Xiaomi à prix mini

Ce smartphone n'est pas le seul produit Xiaomi à prix cassé en ce moment chez AliExpress. On a en effet trouvé plusieurs autres offres très intéressantes proposées par l'enseigne et de la marque Xiaomi.

Vous pouvez par exemple profiter en ce moment du Xiaomi Redmi Note 11 pour seulement 165€ avec le coupon PLUS8010.

Découvrir le Xiaomi Redmi Note 11

Encore plus abordable que son homologue Pro, le Xiaomi Redmi Note 11 vous propose lui aussi de nombreuses prestations que vous saurez apprécier. Sur sa fiche technique, on trouve notamment :

Un processeur Snapdragon 680

La super charge rapide 33W Pro

Un écran de 6,43″ AMOLED DotDisplay

Un capteur principal de 50Mp

Une batterie de 5000mAh

Deux haut-parleurs

Un taux de rafraîchissement de 90Hz

Le smartphone est lui aussi vendu par la boutique Xiaomi Youpin Official est expédié gratuitement depuis la France.

Dans un tout autre registre, on a également trouvé un ventilateur Xiaomi à prix mini chez AliExpress. Grâce au code PLUS506, il est disponible pour seulement 60,99€ et livré depuis la France très rapidement.

Découvrir le ventilateur Mi Standing Fan 2

Quoi de mieux en cette période de chaleur que de profiter d'un ventilateur performant à prix mini ? Parmi tous les avantages de ce ventilateur, on note son pied intelligent, la compatibilité avec la commande vocale, jusqu'à 100 niveau d'aération, le système avec double lame et sa faible consommation d'énergie.

Dernière offre de notre sélection, mais loin d'être des moindres : AliExpress vous propose une friteuse à air intelligente Xiaomi à seulement 72,99€ avec le coupon PLUS506.

Découvrir la friteuse à air Xiaomi

Très utile, cette friteuse vous permet de tous les aliments frits que vous voulez, et ce, sans huile ! C'est une véritable révolution culinaire que vous propose Xiaomi avec cet appareil. La friteuse propose également un écran OLED pour maîtriser au mieux toutes vos cuissons. Elle va de 40°C à 200°C très rapidement et peut faire frire, décongeler, et même fermenter vos aliments. Très efficace, elle bénéficie d'une note très positive de 4,4/5 chez AliExpress après pas moins de 319 commandes.

Une nouvelle fois, en commandant cette friteuse, vous profitez d'une livraison depuis la France.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.