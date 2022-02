Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 4G à moins de 270€ chez AliExpress

Pour fêter la sortie du nouveau Xiaomi Redmi Note 11 Pro 4G, AliExpress vous propose une réduction exceptionnelle sur le smartphone. Celui-ci se retrouve ainsi sous la barre des 270€ !

À peine sorti et déjà à prix mini, le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 4G fait sensation chez AliExpress, et pour causes : l'enseigne le propose à un prix exceptionnellement bas !

En ce moment chez AliExpress, vous pouvez en effet vous procurer le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 4G pour seulement 269,58€. C'est une véritable occasion en or alors que le smartphone est vendu plus de 700€ chez de nombreuses enseignes.

Pour profiter de cette offre incroyable, rien de plus simple : inscrivez le code promo SDFRF061 lors de votre commande.

En vente en France depuis aujourd'hui, le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 4G propose notamment :

Une fréquence d'affichage de 120Hz

Une batterie de 5000mAh

4 capteurs photo dont un capteur principal de 108Mpx

Un écran de 6,67 pouces

Un processeur MTK Helio G96

Entre 6 et 8Go de RAM

La certification IP53

Un capteur frontal de 16Mpx

La charge rapide 67W

Avec AliExpress, vous profitez en prime de la livraison gratuite de la Chine à la France pour une livraison estimée pour mai prochain. Un délai un peu long, mais qui vaut le coup au vu du prix du smartphone.

Précisons de plus que cette offre est proposée par le Xiaomi Official Store depuis le site d'AliExpress. Vous n'avez donc aucun doute à avoir sur la provenance de votre smartphone. L'enseigne bénéficie de plus de 97% d'avis positifs.

Attention, les montants précisés dans cet article sont des conversions du dollar à l'euro. Une fois sur le site, le prix peut avoir varié de quelques euros ou centimes.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.