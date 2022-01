Le Xiaomi Redmi Note 11 à prix cassé chez AliExpress

Pour célébrer la sortie du Xiaomi Redmi Note 11, AliExpress décidé de frapper fort et propose des réductions drastiques sur le smartphone. Retrouvez les offres en détails dans cet article.

A peine sorti, le Xiaomi Redmi Note 11 est déjà à prix mini chez AliExpress. Pendant quelques jours, vous pouvez ainsi profiter des offres suivantes sur le smartphone :

Le Xiaomi Redmi Note 11 (4Go de RAM + 64Go SSD) à 170,04€ au lieu de 199€ grâce au code FRMI20 (-20€) + un coupon vendeur 10$.

Le Xiaomi Redmi Note 11 (4Go de RAM + 128Go SSD) à 207,69€ au lieu de 236,65€ grâce au code FRMI20 (-20€) + un coupon vendeur 10$.

Le Xiaomi Redmi Note 11 (6Go de RAM + 128Go SSD) à 229,20€ au lieu de 258,17€ grâce au code FRMI20 (-20€) + un coupon vendeur 10$.

Ces 3 modèles sont expédiés depuis la France.

Vous pouvez aussi choisir de commander un modèle depuis la Chine. Vous profitez alors de cette offre : le Xiaomi Redmi Note 11 (4Go de RAM + 64Go SSD) à 163,90€ au lieu de 182,86€ grâce au code FRMI20 (-20€) + un coupon vendeur 10$.

Le Redmi Note 11 : le nouveau-né abordable signé Xiaomi

À moins de 200€ chez AliExpress, le Xiaomi Redmi Note 11 fait fort et propose une fiche technique digne des plus grands. Le smartphone propose notamment une puce MediaTek Dimensity 920 avec une quantité de RAM adaptable en fonction du modèle choisi (4 à 6Go). Le but est de rester accessible à tous et de s'adapter aux besoins de chacun. Il est également compatible avec la 5G, le WiFi 6 et le Bluetooth 5.2, avec une certification IP53.

On félicite aussi la présence d'une dalle LCD de 6,66″ avec une définition Full HD+ avec une fréquence de rafraîchissement de 90Hz, soit plus que la plupart des iPhone qui n'offrent que 60Hz.

Côté photo, on félicite là aussi l'ambition de Xiaomi qui a intégré deux modules photo arrière : un grand angle de 50Mpx et un ultra grand angle de 9Mpx.

Enfin, alors que Xiaomi est connu pour la qualité de ses batteries, le Redmi Note 11 ne fait pas exception avec une batterie de 5000mAh et un chargeur de 33W qui permet une recharge complète en un peu plus de 30 minutes.

Pour vous procurer le smartphone à prix cassé, vous n'avez qu'une chose à faire : vous rendre dès maintenant sur le site d'AliExpress.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.