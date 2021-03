Le Xiaomi Mi Mix 4 aura une recharge supersonique de 200W

Le Xiaomi Mi Mix 4 serait bien une réalité. Il bénéficierait d'une recharge filaire très puissante de 200W et d'une recharge sans fil particulièrement véloce elle aussi. Il pourrait s'agir du premier smartphone de Xiaomi embarquant un capteur photo sous l'écran, dans le but de supprimer encoche et poinçon.

Attendu depuis maintenant deux ans, le Mi Mix 4 est bien en cours de développement, Xiaomi n'a pas abandonné sa prestigieuse gamme. Et d'après les dires d'un leaker chinois sur le réseau social Weibo, un smartphone de la marque sera doté d'une fonctionnalité unique à ce jour sur le marché mobile grand public : une recharge ultra rapide atteignant les 200W. Il s'agit sans doute du Mi Mix 4.

La source ajoute que l'appareil sera également doté d'une charge sans fil très rapide ainsi que de la fonction de charge inversée permettant d'utiliser la batterie du smartphone pour recharger d'autres devices compatibles, comme des accessoires. Mais sur ces deux points, il n'évoque aucun chiffre.

Avec un capteur photo sous l'écran ?

Il n'explique pas non plus comment Xiaomi va intégrer une charge aussi puissante sans risquer la chauffe de la batterie. Le constructeur va forcément devoir mettre au point un nouveau système de refroidissement pour que le Mi Mix 4 supporte 200W de charge. Aucun détail à ce sujet n'a filtré pour l'heure.

Les smartphones Mi Mix sont réputés pour leur design singulier qui ne ressemble à aucun autre. On se souvient notamment du Mi Mix 2 et de sa caméra frontale placée dans la bordure inférieure du mobile. Tout semble indiquer que le Mi Mix 4 va également innover puisque l'on attend que Xiaomi lance cette année son premier appareil équipé d'un capteur photo sous l'écran.

A noter qu'une autre fuite évoque qu'un Mi Mix 4 Pro Max serait le premier smartphone à écran pliable de la marque. Il n'est pas encore clair si tous les prochains Mi Mix seront pliants ou s'il s'agit seulement de cette version en particulier.

Source : GizChina