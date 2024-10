Le Xiaomi 15 Ultra s’annonce comme un roi du zoom avec son téléobjectif 200 MP

Le Xiaomi 15 Ultra devrait être équipé d'un téléobjectif périscopique 200 MP équivalent 100 mm, plutôt bien équilibré entre un zoom optique 4,3x et un zoom numérique jusqu'à 30x.

Il y a quelques mois, le leaker chinois Digital Chat Station nous apprenait que le Xiaomi 15 Ultra offrirait un zoom numérique de meilleure qualité que son prédécesseur. Un peu plus tard, Ice Universe, un autre nom bien connu du milieu, révélait que le smartphone serait équipé d'un téléobjectif de 200 MP, contre 50 MP sur le Xiaomi 14 Ultra, une hausse de définition contribuant justement à améliorer les capacités de zoom numérique.

De nouvelles informations nous parviennent sur ce capteur par le biais d'une discussion menée sur le réseau social Weibo et lancée par le fameux Digital Chat Station. Le téléobjectif 200 MP disposerait d'une focale équivalent 100 mm, ce qui octroierait un zoom optique d'environ 4,3x, un peu moins que le zoom 5x permis par le téléobjectif 120 mm du Xiaomi 14 Ultra. L'ouverture serait quant à elle de f/2.6.

Un téléobjectif périscopique 200 MP et 100 mm

Le zoom optique devrait donc pousser un peu moins loin sur le nouveau modèle, mais on attend par contre plus de polyvalence et de détails sur le zoom numérique, qui atteindrait jusqu'à 30x. Un deuxième téléobjectif devrait être intégré au mobile. Contrairement au capteur 200 MP, celui-ci ne serait pas périscopique. Il resterait aussi à 50 MP et donnerait accès à un zoom optique x3. Ce module serait également présent sur les Xiaomi 15 et 15 Pro.

Le SoC Snapdragon 8 Gen 4 (dont le nom pourrait définitif pourrait être Snapdragon 8 Elite) embarqué par les trois appareils de la série va participer à perfectionner l'expérience photo. Le processeur d'images et l'accélérateur d'intelligence artificielle de la puce devraient donner les outils à Xiaomi pour faire de ses flagships des photophones encore plus convaincants qu'ils ne l'étaient déjà.

Les Xiaomi 15 et 15 Pro seront sans doute présentés juste après l'officialisation des nouvelles puces de Qualcomm, lors du Snapdragon Summit qui démarre le 21 octobre. Le Xiaomi 15 Ultra serait lui annoncé après le nouvel an chinois, donc pas avant le 29 janvier 2025.

Source : Digital Chat Station