Le Xiaomi 15 Pro fuite dans tous les sens. Photo, design, caractéristiques techniques, on sait tout de lui

Le Xiaomi 15 Pro est le prochain téléphone phare de la marque chinoise. Alors qu’il devrait être présenté le mois prochain, une fuite nous dévoile beaucoup de choses à son sujet, comme son design, son module photo ou encore son processeur.

Xiaomi s’apprêterait à dévoiler son nouveau téléphone phare, le Xiaomi 15 Pro. Une présentation devrait avoir lieu le mois prochain, suivie par une sortie en Chine dans un premier temps. Pas besoin d’attendre pour le découvrir puisque le site Smartprix en partenariat avec le leaker Kartikey Singh, nous dévoile aujourd’hui à peu près tout à son sujet.

Ici, on parle bien du Xiaomi 15 Pro, non du modèle classique. Comme on peut le voir sur ces rendus, le design est proche de celui du Xiaomi 14, avec ce capot en verre trempé, ce module photo carré coincé dans un coin et ses lignes anguleuses. Seule différence notable ? Il serait un poil plus grand avec un écran de 6,78 pouces (2K, 120 Hz). Bien évidemment, le terminal serait certifié IP68. Trois couleurs seraient disponibles au lancement : noir, blanc et gris. Les adeptes de couleurs vives n’auront que leurs yeux pour pleurer.

Le Xiaomi 15 Pro mise encore une fois sur la photo

C’est une habitude maintenant chez Xiaomi : la collaboration avec Leica pour sa partie photo. Le 15 Pro disposerait de quatre capteurs à l’arrière. Un principal (Light Fusion) de 50 mégapixels (f/1.4), un ultra grand angle de 50 mégapixels et un téléobjectif de 50 mégapixels également (un Sony IMX858 avec zoom optique X5). Comme toujours, on retrouverait le traitement logiciel de Leica.

A l’intérieur, il y aurait un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, 16 Go de RAM ainsi que 1 To de stockage au maximum. Côté batterie, on pourrait compter sur un accumulateur de 6000 mAh ainsi que sur une charge rapide de 90 Watts.

Un téléphone séduisant sur le papier, mais arrivera-t-il en France ? On rappelle que pour sa gamme 14, la marque avait fait le choix de zapper le modèle Pro pour le marché européen, laissant ainsi plus de place au modèle classique et à l’Ultra. Une expérience qui sera réitérée avec les 15 ? Nous verrons au début de l'année 2025.

Source : Smartprix