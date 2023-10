Le Xiaomi 14 débarquera avant la fin du mois et briguera le titre de roi des photophones

Des rumeurs en provenance des réseaux sociaux chinois font écho d’une date de lancement imminent du Xiaomi 14 dans l’Empire du Milieu.

À en croire le bruit qui court sur Weibo, les Xiaomi 14 et 14 Pro devraient être officialisés incessamment sous peu en Chine, le lancement international étant sans doute planifié pour 2024. S’il est encore impossible d’épingler une date précise, il y a tout de même de fortes chances pour qu’il soit dévoilé le 27 ou le 31 octobre prochain. Lors de l’événement de présentation, la compagnie introduira sans doute ses flagships, accompagnés de la nouvelle surcouche Android.

Le compte Xiaomi mobile phone a publié un message sur Weibo dans lequel on apprend que les Xiaomi 14 bénéficieront « d’une nouvelle génération d’optiques, ainsi que de l’objectif Leica Summilux le plus parfait à ce jour dans le domaine de l’imagerie mobile ». Comme on ne change pas une équipe qui gagne, Xiaomi et Leica, l’une des marques mondiales de référence en matière d’optiques photographiques, ont donc reconduit leur partenariat. La gamme Summilux de l’opticien allemand est connue pour la très grande luminosité de ses objectifs, avec une ouverture maximale située entre f/1 et f/1.4.

Les Xiaomi 14 et 14 Pro arrivent avant la fin du mois avec des optiques Leica encore meilleures

Les Xiaomi 14 comptent donc s’imposer dans le domaine de la photographie. Ils devront se frotter à une rude concurrence. Entre l’iPhone 15 Pro Max et ses portraits toujours plus beaux, le Pixel 8 Pro et les excellentes fonctionnalités photo que lui confèrent le Tensor 3, ou encore le Huawei P60 Pro, le meilleur photophone actuel, selon DxOMark, les consommateurs en recherche d’un téléphone qui fait de belles images n’ont que l’embarras du choix.

Face à cette armada de smartphones forts en images, le Xiaomi 14 aura pour lui une nouvelle optique Leica, mais aussi un nouveau capteur aux « capacités de capture instantanée et précise dans toutes les situations et tous les scénarios ». Ils seront aussi les premiers à jouir des performances du nouveau processeur Snapdragon 8 Gen 3, ce qui leur conférera un avantage majeur sur la concurrence, en termes de performances pures.

Source : Weibo