Le Xiaomi 13 Ultra sera excellent en photo, la carte vitale bientôt sur smartphone, c’est le récap’

Le Xiaomi 13 Ultra sera révolutionnaire pour la gamme en photo, la carte vitale numérique débarque en 2023 sur nos smartphones, Windows 7 est officiellement obsolète… bienvenue dans le récap de la veille !

Hier a été la journée où les annonces faites il y a plusieurs années sont devenues réalités. Dans un premier temps, Microsoft a définitivement mis fin au support de Windows 7. Puis, nous avons appris que la carte vitale numérique sera enfin disponible sur smartphone. Pendant ce temps, nous avons découvert la configuration photo étonnante du Xiaomi 13 Ultra.

Le Xiaomi 13 Ultra sera le meilleur photophone du constructeur

Le leaker Ice Universe a dévoilé hier la configuration du module photo du futur Xiaomi 13 et le moins que l’on puisse dire, c’est que celle-ci sera surprenante. En effet, le flagship devrait être équipé de 4 capteurs de 50 MP chacun : un gigantesque IMX989 de 1 pouce, accompagné de trois nouvelles caméras IMX858. Si le smartphone ne proposera pas les capteurs les plus grands du marché en 2023, il offrira en revanche une configuration riche et équilibrée.

À lire —Le Xiaomi 13 Ultra se dévoile, il va devenir le nouveau roi de la photo sur les smartphones

La carte vitale sur smartphone, c’est pour bientôt

Voilà quelques années que le gouvernement promet la numérisation de la carte vitale. Après plusieurs faux départs, il semblerait que 2023 soit la bonne. Dans un décret publié ce 28 décembre 2022, les autorités ont en effet confirmé la mise en place de « e-carte vitale » sur le territoire français au cours des prochains mois. Celle-ci sera disponible sous la forme d’une application, où les utilisateurs auront accès à leurs factures et autres services de l’assurance maladie.

À lire —La carte vitale numérique arrive sur smartphone en 2023, on vous explique tout

Faites vos adieux définitifs à Windows 7

Si vous utilisez encore Windows 7, il devient désormais impératif de tourner la page. En effet, depuis aujourd’hui, le système d’exploitation ne recevra plus aucune mise à jour de sécurité. C’est donc à partir de cette date le célèbre OS, parmi l’un des plus populaires de Microsoft, est officiellement obsolète, après des années de support. La fin d’une ère.

À lire — Windows 7 ne recevra plus de mises à jour à partir du 10 janvier 2023, cette fois c’est vraiment la fin