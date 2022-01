Le Xiaomi 12 Ultra annulé, une pénurie de cartouches d’encre, c’est le récap

Le Xiaomi 12 Ultra serait annulé au profit d’un autre smartphone, la pénurie de semi-conducteurs touche aussi les cartouches d’encre, une Tesla Model 3 qui mine des cryptomonnaies, c’est le récap des actualités à retenir du lundi 10 janvier 2022.

C’est l’heure du récap de la journée du 10 janvier 2022. Au menu, du bitcoin, un smartphone haut de gamme passé à la trappe et des soucis avec des cartouches d’imprimante.

La pénurie de semi-conducteurs entraîne une pénurie des cartouches d'encre pour les imprimantes

La pénurie de semi-conducteurs touche tous les secteurs depuis 2020 et c’est maintenant aujourd’hui aux constructeurs d’imprimantes d’en faire les frais. Canon a ainsi décidé de produire des cartouches d’encre dépourvues de puces afin de ne pas tomber en rupture de stock. Ces puces peuvent servir à détecter le niveau d’encre et à déterminer si la cartouche est bien compatible avec la machine. Elles peuvent très bien fonctionner sans, mais l’apparition de messages d’erreur devrait être plus fréquente.

Pas de Xiaomi 12 Ultra en 2022, mais un autre modèle premium signé Xiaomi

Le Xiaomi 11 Ultra était l’un des meilleurs smartphones de 2021. Il ne devrait cependant pas avoir de successeur en 2022. En effet, certaines fuites indiquent que Xiaomi va faire l’impasse sur le terminal. Le but de la manœuvre serait de laisser le champ libre à deux autres modèles premium : le MIX 5 et le MIX 5 Pro. L'utilisateur ne devrait pas y perdre au change, la fiche technique des deux téléphones étant très prometteuse.

Il mine des cryptomonnaies avec sa Tesla Model 3

Et si votre voiture pouvait vous rapporter de l’argent ? Siraj Raval, le propriétaire d’une Tesla Model 3, a décidé d’utiliser son véhicule pour miner des cryptomonnaies. Pour cela, il a relié sa voiture à plusieurs cartes graphiques ainsi qu’à son MacBook équipé d’un logiciel dédié. Une idée aussi farfelue qu’inutile, puisque Raval avoue lui-même que le jeu n’en vaut pas la chandelle si on met en balance les dépenses effectuées pour y arriver.

