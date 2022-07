Le WiFi 7 permettra des transferts de données à 40 Gb/s, la révolution se prépare

La prochaine génération de WiFi qui arrive devrait bel et bien être une vraie petite révolution. Le WiFi 7 devrait en effet atteindre une vitesse de transfert de données de l’ordre de 40 Gbps. De quoi révolutionner toutes les infrastructures réseau que l’on connaît. Et cela pourrait arriver dès l’été prochain.

Alors que le WiFi 6E se développe encore, le WiFi 7 se prépare tout doucement et les constructeurs se rapprochent certainement du lancement de ce nouveau réseau de connexion sans fil. Qualcomm vient par exemple de présenter ses nouvelles puces WiFi 7 avec un débit de 33 Gb/s. Tandis que des ingénieurs qui travaillent sur le WiFi 7 ont déjà mis au point un système qui permettrait de détecter les mouvements en utilisant les ondes radio, ce qui pourrait notamment détecter les chutes des personnes âgées.

De grandes entreprises comme Qualcomm et MediaTek travaillent depuis longtemps sur le WiFi 7. Les travaux ont énormément avancé et la nouvelle norme de réseau WiFi pourrait même faire ses débuts dès 2023 sur certains appareils comme les routeurs et les smartphones. Et ce passage au WiFi 7 devrait considérablement faire évoluer le monde de la connexion sans fil, notamment car ce nouveau réseau WiFi apporte une vitesse de transfert de données encore jamais vu.

Selon la tendance du développement actuel, l’été prochain, le WiFi 7 sera bel et bien opérationnel. Et peut-être que tout le monde pourra utiliser ce nouveau réseau WiFi. Une vraie révolution sera alors en marche, car ce WiFi 7 apportera avec lui des fonctionnalités assez incroyables.

Le WiFi 7 devrait être opérationnel dès l’été 2023, de gros changements se préparent

Par exemple, le WiFi 7 devrait offrir une vitesse de transfert de données de 40 Gbit/s. Ce qui est assez énorme. Pour s’en apercevoir et se donner un ordre d’idées de la chose, c’est plus de quatre fois la vitesse d’un port USB 3.1 standard. Et cela correspond aussi approximativement à la vitesse maximum d’un câble Thunderbolt 3, mais sans aucun fil.

Le WiFi 7 pourra aussi accueillir un plus grand nombre d’utilisateurs pour se connecter. Et un seul canal en WiFi 7 pourra accueillir plus de 500 utilisateurs individuels. Une énorme avancée quand on sait que la vitesse de nos réseaux WiFI actuels baisse considérablement lorsque plusieurs utilisateurs se connectent au réseau.

Toutes ces fonctionnalités du réseau WiFi 7 devraient ainsi révolutionner nos installations réseau. Les applications liées au métavers, l’intelligence artificielle ou encore les kits de réalité virtuelle grand public pourraient ainsi grandement en bénéficier. La révolution est en marche.