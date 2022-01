Le WiFi 6 Release 2 vient d’être certifié, voici ce qui va vraiment changer

La WiFi Alliance annonce une nouvelle version du réseau sans fil. Celle-ci s’appelle WiFi 6 Release 2. Son but n’est pas d’améliorer les performances brutes, mais d’optimiser la gestion des connexions, notamment dans les lieux très fréquentés. Le WiFi 6 Release 2 apporte également de nouveaux outils pour réduire plus intelligemment la consommation d’énergie.

Les normes WiFi ne sont pas très faciles à comprendre. Vous connaissez le WiFi avec des lettres. WiFi a. WiFi b. WiFi g. WiFi n. Il y aussi les versions avec deux lettres comme le WiFi ac et le WiFi ax. Mais comme ce n’était pas assez confus, la WiFi Alliance a complexifié la nomenclature en introduisant les versions avec un chiffre : le WiFi 6. Puis il y a eu l’évolution de ce dernier appelé… WiFi 6E, avec un E pour « Extended ». WiFi 7, cela aurait été trop simple.

Comme vous n’étiez pas encore assez perdu, la WiFi Alliance a pris la décision de modifier encore tous vos repères avec la nouvelle version de son standard sans fil. Elle s’appelle WiFi 6 Release 2, sous-entendant que le WiFi 6 est la « Release 1 » et que le WiFi 6E est une sorte de « Release 1.5 ». La Release 2 a été dévoilée aujourd’hui, mercredi 5 janvier 2022. Et autant vous prévenir tout de suite, elle ne vous concerne pas forcément directement.

Le WiFi 6 Release 2 va améliorer votre connexion Internet dans les lieux publics

En effet, WiFi 6 Release 2 s’intéresse avant tout aux endroits où les connexions peuvent être très nombreuses. Les entreprises. Les collectivités locales. Les gares et les aéroports. Les transports en commun. Les salles de conférence et les hôtels. Etc. Dans ces lieux publics où beaucoup de personnes peuvent se connecter à distance à des services en ligne (extranet professionnel, plate-forme de streaming, visioconférence, jeux en ligne, etc.), le WiFi 6 Release 2 offre des solutions pour mieux gérer les connexions en grand nombre.

Ce ne sont d’ailleurs pas les connexions descendantes qui sont forcément améliorées, mais les connexions montantes. Le WiFi 6 Release 2 devient compatible avec les connexions montantes MU-MIMO (Multi-user, Multiplie Input Multiple Output). Ce qui est idéal par exemple pour des réunions Zoom quand plusieurs personnes situées au même endroit activent leur caméra. Pour assurer une fluidité minimale, il ne faut pas seulement une bonne bande passante, il faut aussi une connexion fiable. C’est ce que propose le WiFi 6 Release 2.

Autre point important de cette version du WiFi 6 : la gestion de l’énergie. Il y a de plus en plus d’appareils qui se connectent en WiFi, mais tous ne sont pas pilotés par un humain. Certains sont indépendants : ce sont les objets connectés. Le WiFi 6 Release 2 offre de nouveaux moyens de baisser la consommation d’énergie de ces objets en les mettant en veille de façon intelligente, afin d’économie les ressources. Et cela sans que cela gêne leur bon fonctionnement.