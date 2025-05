Le Wi-Fi de votre box est atrocement lent ? Voici une astuce imparable pour l’améliorer

Le Wi-Fi de votre box internet affiche des performances atroces depuis quelques temps et vous ne savez pas pourquoi ? Son emplacement peut poser problème. Pour cause, de nombreux objets peuvent empêcher sa bonne diffusion. On vous explique tout.

Smartphones, PC portables, tablettes, imprimantes, Smart TV, montres connectées, aspirateurs robots, appareils de streaming, consoles de jeux… Le nombre d'appareils connectés à notre réseau Wi-Fi domestique n'a cessé d'augmenter en quelques années.

Et face à ces besoins toujours plus importants, il est primordial de tirer le meilleur de votre box, ou plus précisément de votre routeur. Et avant de se lancer dans des réglages complexes pour booster ses performances, il conviendra de jeter un coup d'oeil à un détail important : son emplacement.

Bien choisir l'emplacement de sa box, un détail primordial

Généralement, lorsqu'on récupère sa box Internet, on a tendance à l'installer machinalement près du modem dans son meuble TV. D'autant que généralement, on fait en sorte de placer sa TV pas très loin des prises pour la fibre.

Or, il s'agit en vérité de la première erreur à ne pas faire. En effet, il est vivement déconseillé de placer son routeur sur son décodeur TV. Pourquoi cela ? Car le Player TV a la fâcheuse tendance de bloquer le signal de votre connexion Wi-Fi. Concrètement, tous les opérateurs vous conseilleront de les placer à 50 cm l'un de l'autre.

Autre point, le meuble TV est loin d'être un emplacement idéal pour votre modem. Pour obtenir la meilleure répartition possible des ondes Wi-Fi, il est impérative de placer votre routeur au centre du logement. Tout dépendra évidemment de la disposition des pièces, mais l'idée est dans le placer en hauteur (à un mètre du sol minimum) dans un endroit dégagé. Un couloir qui sert par exemple de jonction entre la pièce à vivre, les chambres et le bureau est un candidat parfait.

Gare à certains objets qui peuvent entraver le Wi-Fi

En dehors de l'emplacement, il faut également être vigilant sur les objets proches de votre box Internet. Pour cause, certains émettent par exemple des ondes électromagnétiques et peuvent donc créer des interférences. D'autres peuvent également absorber les ondes et réduire de facto le débit sur vos appareils.

Le problème, c'est qu'on est souvent loin d'imaginer l'impact de certains objets sur les performances de sa box Internet. C'est par exemple le cas des miroirs. Si vous avez installé un grand miroir dans votre salon à proximité du meuble TV, sachez qu'il risque de perturber grandement la qualité du signal. Pourquoi cela ? À cause de la fine couche de métal utilisée dans la composition des miroirs de grande taille. Pour faire simple, une partie de l'énergie du signal Wi-Fi va être réfléchi, ce qui entraîne une perte de puissance. De fait, il faut laisser au moins 1 mètre de distance entre les deux objets pour éviter toute dégradation du signal.

Chez vous, un autre élément décoratif peut également poser des difficultés à votre connexion Wi-Fi : les fontaines d'intérieur ou les aquariums ! En effet, il faut savoir que l'eau est un conducteur électrique. Résultat, la demeure de vos poissons chéris peut absorber une grande partie des signaux Wi-Fi, surtout lorsqu'elle proche du modem. Par ailleurs et comme les miroirs, l'eau réfléchit et réfracte les ondes sonores, ce qui peut donc allonger le temps nécessaire pour transmettre les signaux entre le routeur et vos différentes appareils.

Changer de canal et de fréquence pour avoir une meilleure connexion

Comme dit plus haut, l'emplacement ne fait pas tout. Choisir la bonne fréquence et le bon canal Wi-Fi pour sa box est également primordial. Pour les néophytes, il faut savoir que les réseaux Wi-Fi exploitent des bandes de fréquence limitées. Aujourd'hui, la majorité des box utilisent la fonction Band Steering pour se connecter automatiquement à la meilleure fréquence Wi-Fi.

Généralement, votre box choisira soit de s'installer sur la bande 2,4 GHz, 5 GHz ou les deux en même temps. Quelle différence ? Pour faire simple, la première offre un bon débit au détriment d'une portée réduite et d'une bande passante faible (20 ou 40 MHz maximum). De son côté, la bande 5 GHz garantie une meilleure couverture et des largeurs de bande plus importantes (jusqu'à 160 MHz), contre un débit plus limité. A vous de choisir selon votre situation (position de la box dans le logement, besoins selon les pièces, etc.).

Là ou ça commence à devenir compliqué, c'est que chaque fréquence est divisée en plusieurs canaux. Or, chaque box empreinte un canal. Et fatalement, si vous utilisez la même fréquence et le même canal que vos voisins, vous partagez de facto votre bande passante. Le débit peut donc en souffrir.

Sur la bande 2,4 GHz, on compte 13 canaux (de 1 à 13). Du côté du 5 GHz, les canaux vont de 36 à 48, puis de 52 à 140. Vous l'aurez compris, l'idée est donc depuis l'interface de gestion de sa box de choisir manuellement son canal dans les paramètres avancés. Concrètement, sur le 2,4 GHz, les FAI conseillent d'opter pour les canaux 1, 6 et 11. Testez votre débit en jonglant entre les différentes canaux afin de déterminer lequel offre la meilleure vitesse de connexion. Quant au 5 GHZ, les canaux 36, 40, 44, 48, 149, 153, 157 et 161 sont considérés comme les plus efficaces car ils n'empiètent pas sur d'autres canaux. Ils offrent également une bonne largeur de bande.