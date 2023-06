Le Vision Pro est officiel, Amazon veut un forfait téléphonique pour ses abonnés Prime, le récap

Apple lance enfin son produit le plus innovant de ces dix dernières années, Amazon veut un abonnement téléphonique pour les clients Prime, Android 14 va se doter d’une nouvelle fonctionnalité utile, c’est le récap.

Apple a profité de la WWDC 2023 pour présenter son premier casque de réalité mixte qui promet de marquer durablement l’industrie, le Vision Pro. De son côté, Amazon serait sur le point de lancer son propre forfait mobile, et le rendrait même gratuit pour ses propres clients. Enfin, votre batterie devrait n’avoir plus aucun secret pour vous si votre smartphone est compatible avec Android 14. Allez, c’est parti pour le récapitulatif de la journée du lundi 05 juin 2023.

Apple lance un casque de réalité mixte Vision Pro

Apple nous a enfin donné un aperçu de l'appareil qu'elle appelle désormais Vision Pro. Conçu pour prendre en charge les applications AR et VR, le Vision Pro est un casque autonome doté d'un design innovant qui ne nécessite pas de contrôleur dédié. Au lieu de cela, grâce à l'utilisation de multiples capteurs et caméras externes et internes, Apple prévoit de s'appuyer entièrement sur les entrées vocales et les gestes de la main ou de l'œil.

Amazon pourrait bientôt se lancer dans la téléphonie

Amazon envisagerait de lancer un service de téléphonie mobile abordable, voire gratuit, pour les abonnés Prime, selon un rapport de Bloomberg. L’abonnement serait disponible à moyennant une redevance nominale de 10 dollars par mois, et pourrait même devenir gratuit dans le cadre de l’abonnement Amazon Prime existant. Plusieurs opérateurs mobiles américains auraient déjà été approchés.

Android 14 va vous permettre de connaître l’état de santé de votre batterie

Sur les iPhone, il est possible de consulter l’état de santé de votre batterie. Le smartphone affiche des informations telles que la capacité restante, mais Google veut aller encore plus loin avec Android 14. Un outil Battery Health Checker va faire son apparition, et devrait indiquer le nombre exact de cycles de charge, la politique actuelle de recharge de la batterie, ainsi que la date de fabrication de cette dernière.

