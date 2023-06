Amazon pourrait offrir un abonnement téléphonique aux clients Prime

Amazon envisage de lancer un service de téléphonie mobile abordable, voire gratuit, pour les abonnés Prime, selon un rapport de Bloomberg. Voici tout ce que l’on sait au sujet de ce projet qui pourrait secouer les opérateurs.

Amazon est toujours à la recherche de moyens pour augmenter le nombre d'inscriptions à son programme Prime, et son dernier effort pourrait consister à offrir des forfaits téléphoniques bon marché, voire gratuits, à ses abonnés Prime en tant que nouvel avantage.

L'entreprise aurait entamé des négociations avec les opérateurs américains existants, notamment Verizon, T-Mobile, Dish et parfois AT&T, en vue d'utiliser leurs réseaux pour offrir une connectivité mobile, qui serait ensuite mise à la disposition des abonnés Prime, soit dans le cadre de leur abonnement existant, soit moyennant une redevance nominale de 10 dollars par mois.

Amazon pourrait se lancer dans la téléphonie

Amazon aurait l'intention de proposer le service à partir de 10 dollars par mois, mais il se murmure que le géant du web envisage également d'offrir le service gratuitement aux abonnés Prime. Les clients Prime paient déjà 139 dollars par an pour bénéficier de la livraison express et des services de streaming d'Amazon, et ce projet pourrait bien être un nouveau moyen assez efficace de fidéliser les consommateurs.

Selon plusieurs analystes, l'arrivée du géant de la vente au détail en ligne pourrait entraîner des bouleversements majeurs dans le secteur des télécommunications, car il pourrait proposer des forfaits moins chers dans un pays où les tarifs des services sans fil sont parmi les plus élevés au monde.

Pour l’instant, on ne sait rien de plus de l’abonnement prévu par Amazon, notamment des débits que l’on peut attendre en 5G, ou encore des services inclus. Cependant, la nouvelle a totalement secoué le marché. Les piliers des services téléphoniques Verizon, T-Mobile et AT&T ont tous vu le cours de leurs actions chuter de 5 % à 7 %.

Interrogés par les médias américains, Verizon et T-Mobile ont tous deux nié avoir eu des discussions avec Amazon au sujet du service mobile proposé. Amazon a également nié tout projet d'offrir des services cellulaires à ses clients. Dans un communiqué, un porte-parole de la société a déclaré : « Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux avantages pour les membres Prime, mais nous n'avons pas l'intention d'ajouter des services sans fil pour l'instant ».