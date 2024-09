Le successeur de la PS Vita pourrait bientôt arriver, et faire tourner des jeux PS4

Selon des informations récentes, Sony pourrait travailler sur une nouvelle console portable, potentiellement le successeur de la PS Vita. Bien qu’aucune annonce officielle n’ait été faite, des sources fiables laissent entendre que ce projet pourrait être lié à la prochaine PlayStation.

Le marché des consoles portables a connu un renouveau ces dernières années, notamment avec le succès de la Nintendo Switch et du Steam Deck. Sony, qui avait marqué ce domaine avec la PSP et la PS Vita, pourrait bien envisager de revenir sur ce segment avec une nouvelle console. Alors que l'entreprise se concentre actuellement sur le lancement de la PS5 Pro, des rumeurs laissent penser qu'un nouveau modèle portable pourrait être en préparation.

La console en question serait un successeur de la PS Vita et pourrait permettre de jouer à des jeux PS4 de manière native, sans avoir recours au streaming. Des développeurs anonymes auraient confié que ce nouvel appareil pourrait exploiter 18 unités de calcul (CUs), ce qui en ferait une machine puissante, capable de faire tourner ces titres de PS4 et potentiellement certains de la PS5 avec des mises à jour spécifiques. Cela la placerait dans une position similaire au Steam Deck, qui offre la possibilité de télécharger et de jouer aux jeux déjà possédés.

La nouvelle console portable PlayStation serait capable de faire tourner des jeux PS4

Le projet de cette console n’en est qu’à ses premières étapes, selon les informations recueillies. Tom, un leaker connu sous le nom Moore's Law Is Dead, a révélé que l'appareil serait encore en phase de “conception de haut niveau”, et qu'aucune décision n'a encore été prise concernant son design ou sa sortie. Il est donc possible que cette console ne voie jamais le jour si Sony décide d'abandonner le projet. Cependant, l’intérêt croissant pour les modèles portables pourrait encourager l'entreprise à revenir sur ce marché.

Malgré l'enthousiasme autour de cette rumeur, il est important de rester prudent, car Sony n'a pas encore donné son feu vert pour le lancement de cette nouvelle console portable. Si le projet aboutit, il pourrait ne pas être disponible avant plusieurs années, peut-être en lien avec la PlayStation 6. En attendant, la PS5 Pro reste la priorité de Sony, avec une sortie prévue le 7 novembre 2024 et des précommandes dès le 26 septembre.

Source : the gamer