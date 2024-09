Le SSD interne WD_Black SN770 2 To compatible PS5 est à prix sacrifié, vite !

De nombreuses enseignes cassent les prix des produits high-tech durant les French Days. C’est le bon moment pour vous équiper en faisant des économies ! Pour améliorer la configuration de votre PC portable, le SSD interne WD_Black SN770 d’une capacité de 2 To est proposé à seulement 109,99 € sur Cdiscount. Et bonne nouvelle, il est aussi compatible PS5. Profitez-en avant la rupture de stock.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Les French Days se déroulent cette année du 24 au 30 septembre. C'est le bon moment pour faire le plein de bonnes affaires. Le rayon informatique n’y échappe pas. Le disque WD_Black SN770 avec un stockage de 2 To, normalement en vente à 129,90 €, se retrouve à seulement 109,99 € sur Cdiscount. C’est une aubaine pour un SSD interne de cette capacité !

Le disque dur interne WD_BLACK SN770 NVMe SSD est équipé d'une interface PCIe Gen4. Les temps de chargement sont extrêmement réduits grâce à des vitesses fulgurantes pouvant atteindre les 5150 Mo/s de lecture et 4850 Mo/s pour l’écriture. En éliminant les chargements longs, vous gagnez en réactivité et en fluidité. Vos sessions de jeux sont ainsi améliorées.

Ce modèle en promotion dispose d’un grand espace de stockage de 2 To. Vous pouvez donc télécharger de nombreux jeux et effectuer leurs mises à jour. L’endurance de 1200 TBW vous assure une bonne durée de vie de votre SSD. Enfin, la gestion thermique reste sous contrôle, allant jusqu’à offrir 20 % d'efficacité énergétique en plus à vitesse maximale par rapport à la génération précédente.

Le SSD interne WD_Black SN770 est un disque dur fiable et rapide. Ne tardez donc pas pour en profiter !