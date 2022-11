Le Snapdragon 8 Gen 2 est plus rapide que l’Apple A15 de l’iPhone 14, d’après ce benchmark

En 2023, les smartphones Android haut de gamme s’annoncent particulièrement puissants, et il pourrait s’agir de la première génération à être plus rapide que les récents iPhone 14 grâce à la nouvelle puce Snapdragon de Qualcomm.

Il y a quelques jours, Qualcomm a levé le voile sur le Snapdragon 8 Gen 2, son nouveau SoC qui équipera les prochains smartphones premium Android. Qualcomm promet 25 % de puissance en plus et une amélioration de l’efficacité énergétique de l’ordre de 45 %, ce qui devrait permettre à la puce de rivaliser avec les derniers processeurs d’Apple.

Il semblerait que Qualcomm a enfin réussi à dépasser l’Apple A15 de l’iPhone 15 en termes de performances, si l’on en croit un récent benchmark. En effet, le Vivo X90 Pro+, le smartphone officiel de la coupe du monde de football 2022, vient de passer sur Geekbench. Son score est le plus haut jamais enregistré sur un smartphone Android.

Le Vivo X90 Pro+ sera plus rapide que l’iPhone 14 d’Apple

D’après le benchmark, le Vivo X90 Pro+ a réussi à atteindre un score de 5106 points en multicœur, ce qui est environ 100 points de plus que l’Apple A15 de l’iPhone 14. Sur un cœur, le Snapdragon 8 Gen 2 est néanmoins moins performant, avec un score de 1480, contre environ 1700 chez Apple. Quoi qu’il en soit, il s’agit d’un sacré bond en avant pour Qualcomm, qui avait l’habitude d’être à la traine en termes de puissance brute.

Malgré les efforts de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 2 s’incline toujours face à la puce A16 de l’iPhone 14 Pro, qui culmine à environ 1850 points sur un cœur, et 5500 points en multicoeur. Cependant, le GPU du Snapdragon 8 Gen 2 est plus véloce que celui de l’iPhone 14 Pro, ce qui pourrait permettre aux smartphones Android de profiter de meilleures performances en jeu.

Le Vivo X90 Pro+ se montre même plus véloce que les Galaxy S23 de Samsung, qui profitent pourtant d’une version modifiée du Snapdragon 8 Gen 2 avec une fréquence plus élevée de 3,36 GHz. On imagine que les smartphones du géant coréen ne sont pas capables d’atteindre la fréquence maximale offerte par la puce en raison d’un refroidissement trop peu important, comme c’était le cas les années précédentes. Vivo présentera officiellement son X90 Pro+ dès demain lors d’une conférence en Chine à 12h.