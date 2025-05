Le Shark PowerDetect NeverTouch passe à 528 € : une offre à saisir !

Gagnez du temps et de l’argent avec le Shark PowerDetect NeverTouch. Cet aspirateur robot autonome est en promotion et un code promo vous permet de l’obtenir à prix encore plus bas.

Acheter le Shark PowerDetect NeverTouch à prix réduit

C’est le moment de faire des économies tout en gagnant du temps ! L’aspirateur robot Shark PowerDetect NeverTouch est en promotion. Habituellement vendu 699,99 €, il passe à 599,99 €, soit 100 € de réduction immédiate. Mais ce n’est pas tout. Avec le code promo PHONANDROIDSHARK25, profitez de -12 % supplémentaires, ce qui ramène son prix à 527,99 €.

Cette offre est rare pour un appareil de cette qualité. Ce modèle haut de gamme, conçu pour un nettoyage autonome, s’occupe de tout à votre place. Une vraie solution pour un intérieur impeccable sans effort. Pour bénéficier de cette réduction, rendez-vous sur le site officiel, entrez le code promo, et profitez d’un ménage sans contraintes.

Shark PowerDetect NeverTouch : un robot autonome, sans contraintes

Le Shark PowerDetect NeverTouch n’est pas un simple aspirateur robot. C’est une solution complète pour un ménage sans effort. Sa base NeverTouch (en anglais “jamais touchée”) porte bien son nom et n’a besoin d’aucune intervention extérieure pour fonctionner pendant plusieurs semaines. Elle gère tout : elle stocke l’eau propre, recueille les saletés et sèche automatiquement le tampon. Vous partez en vacances ? Pas de souci, ce robot fonctionne en toute autonomie pendant 30 jours, sans que vous n’ayez rien à faire.

Doté de la technologie NeverStuck, il franchit les obstacles et les pas de porte sans se bloquer. Il s’adapte aux différents sols grâce à Floor Detect, qui ajuste automatiquement la puissance. Les tapis sont détectés, et l’aspiration s’intensifie pour un nettoyage en profondeur.

En mode lavage, la fonction Wet Edge Detect étend son tampon pour atteindre les bords et les coins, garantissant un nettoyage complet. Vous avez des animaux ? Son rouleau-brosse autonettoyant évite les enchevêtrements de poils, et la base hermétique anti-allergène capture 99,9 % des allergènes, pour un air plus sain.

Sa cartographie LiDAR 360° scanne chaque pièce avec précision, même dans l’obscurité. Vous pouvez personnaliser son fonctionnement via l’application SharkClean : programmez des horaires, sélectionnez les pièces à nettoyer ou créez des zones interdites. Ce robot est compatible avec Alexa et Google Assistant, pour un contrôle vocal simple et rapide.

En résumé, le Shark PowerDetect NeverTouch n’est pas seulement puissant, il est intelligent, autonome et parfaitement adapté aux besoins des foyers modernes.

Profiter de l’offre maintenant

Shark Clean : une marque de confiance

Shark Clean est une marque américaine spécialisée dans les appareils de nettoyage pour la maison. Elle propose une large gamme, des aspirateurs balais aux robots laveurs, conçus pour simplifier l’entretien quotidien. Connue pour ses technologies pratiques comme les bases autovidantes ou la cartographie LiDAR, elle répond aux besoins des foyers modernes.

Les produits Shark Clean sont pensés pour être robustes et efficaces, adaptés aux sols durs comme aux tapis. La marque s’adresse aussi bien aux propriétaires d’animaux qu’à ceux cherchant un entretien sans effort. Ses appareils sont distribués à l’international.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Shark Clean.