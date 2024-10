Loups-Garous : on vous dit tout sur le nouveau jeu TV phénomène de Canal+

Canal+ a décidé d'adapter pour le petit écran l'un des jeux de société les plus populaires de ces dix dernières années : les Loups-garous de Thiercelieux. On vous explique tout sur le jeu TV du moment !

En 2001, un duo français, à savoir Philippe des Pallières et Hervé Marly, créait un jeu de société baptisé Les Loups-Garous de Thiercelieux. Boudés à l'origine par les maisons d'éditions, le jeu de société peut se targuer d'être aujourd'hui un succès mondial, avec plus de 7 millions d'exemplaires vendus.

Pour les rares personnes qui n'ont peut-être jamais eu la chance de participer à une partie de Loups-Garous, le principe est simple : jusqu'à 16 joueurs sont réunis autour d'une table. Ils sont répartis en deux clans distincts : les Villageois et les Loups-Garous. Pour les premiers, l'objectif est de survivre et de démasquer l'identité des vilains lycanthropes. Quant aux Loup-Garous, ils doivent une fois la nuit tombée (chaque journée représente une manche) dévorer un Villageois, tout en évitant d'éveiller les soupçons.

Les Loups-garous débarquent sur Canal+

En cette année 2024, les Loups-Garous de Thiercelieux connaissent une mise en lumière sans précédent, avec un film à venir sur Netflix, et dans le cas qui nous intéresse ici, un jeu TV inédit sur Canal+.

Imaginée, produite et animée par les humoristes Panayotis Pascot et Fary, cette nouvelle émission a débarqué sur Canal+ ce 11 octobre 2024. La recette est simple : 13 jours, 13 joueurs, 8 épisodes et un pactole de 100 000 € à la clé pour l'équipe victorieuse. Avec ce show hybride entre jeu TV et fiction, la chaîne cryptée et ses créateurs ambitionnent de proposer “la meilleure partie de Loups-Garous de tous les temps”.

Concrètement, on est toujours sur un jeu d'enquête, de mensonges et de manipulations. Parmi les 13 candidats (on va revenir sur leurs profils atypiques), 10 sont des Villageois et 3 autres des Loups-Garous assoiffés de sang. Pour dynamiser le tout, les candidats devront également participer la journée à des épreuves dans l'espoir de remporter des avantages pour débusquer les lycans. Enfin, ça c'est dans l'optique où aucun loup ne s'est glissé dans les rangs des Villageois.

Et puis à la tombée de la nuit, tout le monde se réunira autour du feu pour évoquer ses doutes et ses suspicions, pour accuser quelqu'un ou au contraire se défendre, avant de voter pour bannir définitivement un candidat… Dans l'espoir qu'il s'agisse d'un Loup-garou évidemment.

Pas de stars, mais des profils hauts en couleur

Contrairement à certaines émissions concurrentes comme le Maître du jeu de TF1 ou bien entendu les Traitres sur M6, cette adaptation des Loups-Garous met en scène des “inconnus” aux profils hors du commun. “Pour intéresser des téléspectateurs qui regardent des joueurs s'affronter dans un Loup-Garou, il fallait des personnes qui réfléchissent beaucoup plus que nous, des sommités dans leur domaine, avec des métiers liés à la stratégie, à la manipulation…”, explique Arnaud Chautard, co-producteur de l'émission aux côtés des deux humoristes.

Voilà pourquoi on retrouve notamment parmi les candidats un mentaliste professionnel, un ancien agent secret du Bureau des Légendes, un champion du monde d'apnée, un spécialiste reconnu du jeu Loups-Garous, une joueuse de poker redoutable, un triple champion de France de la mémoire, ou encore une sémiologue spécialiste du langage et un avocat pénaliste du barreau de Paris.

Pour rappel, les deux premiers épisodes des Loups-Garous de Thiercelieux sont disponibles en clair depuis ce 11 octobre 2024 sur MyCanal et YouTube. En d'autres termes, pas besoin d'être abonné à la chaîne pour les regarder. Par la suite, deux épisodes sortiront chaque semaine le vendredi à 21h.