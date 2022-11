Le Samsung Galaxy Z Fold 5 intègrera un stylet dans une encoche dédiée

Le stylet est-il en passe de faire un retour triomphal sur tous les appareils haut de gamme de Samsung ? Le bruit court selon lequel l'entreprise envisage de l'intégrer dans le corps du futur Galaxy Z Fold 5.

Nombre de fans de smartphones Samsung regrettent la disparition de la gamme Galaxy Note. Cette dernière figurait parmi le haut de gamme de la marque sud-coréenne, le stylet étant un argument de vente qui a su convertir professionnels comme artistes. Cet accessoire a refait son apparition avec le Samsung Galaxy S21 Ultra, pour être intégré dans le corps du Galaxy S22 Ultra. Conscient de l’atout charme qu’il représente, Samsung aimerait le proposer également sur ses futurs appareils pliables. L’idée est bonne, mais présente pas mal de défis.

Le S Pen devrait faire son apparition dans le Galaxy Z Fold 5. L’intégration du fameux stylet figure en bonne place dans la liste des changements et améliorations que Samsung aimerait apporter à son futur smartphone pliable. Ce dernier ayant naturellement la forme d’un carnet de notes, l’accessoire en serait effectivement un prolongement logique. À en croire SamMobile, Samsung est dans une phase active de préparation de ses futurs appareils. Lors d’une réunion avec ses fournisseurs, la compagnie aurait étudié avec eux la faisabilité d’une encoche qui permettrait de ranger le S Pen dans le Galaxy Z Fold 5.

Le Galaxy Z Fold 5 sera plus solide, plus durable, et prendra de meilleures photos

Si le S Pen dispose déjà de son encoche dans le Galaxy S22 Ultra, les contraintes techniques sont tout autres pour les smartphones pliables. Les tests l'ont démontré, le Galaxy Z Fold 4 est largement plus rapide que son devancier, le Z Fold 3. Son design est on ne peut plus abouti. Son espace intérieur comme extérieur est fortement optimisé. Dans ces conditions, comment intégrer le S Pen sans rendre l’appareil plus imposant qu’il ne l’est déjà ?

En effet, Samsung déclare vouloir alléger et affiner le Z Fold 5. Mieux encore, le géant coréen veut rendre son smartphone plus solide et durable. Cela passera notamment par une résistance accrue du pli de l’appareil. Autre élément ajouté à ce cahier des charges bien rempli : la qualité des appareils photos. Le Z Fold 5, pour plaire au plus grand nombre malgré un prix qu’on imagine déjà stratosphérique, devra prendre de très bonnes photos, au moins aussi bonnes qu'avec le Galaxy S22 actuel.