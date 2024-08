Le Samsung Galaxy Z Flip 6 est à 569 € grâce à ce cumul d’offres !

Disponible depuis un mois seulement, le Samsung Galaxy Z Flip 6 profite déjà de belles offres qui font chuter son prix. Et bonne nouvelle, comme ces offres sont cumulables, vous avez la possibilité de vous équiper à moindre coût. Normalement en vente à 1199 €, vous pouvez l’obtenir à seulement 569 € ! Voici comment profiter de ce bon plan exceptionnel chez Orange.

Le Galaxy Z Flip 6 est le dernier arrivé de la famille des smartphones pliables de Samsung. Compact et résistant, c’est un smartphone haut de gamme doté d’une configuration qui le propulse parmi les modèles les plus performants du marché. Il est actuellement en vente chez Orange à 1049 € au lieu de 1199 € dans sa version de 256 Go. Outre cette réduction immédiate de 150 €, vous pouvez bénéficier d’un bonus reprise de 150 € cumulable avec l’offre de remboursement de Samsung de 150 € pour l’achat d’un Galaxy Z Flip 6 (voir conditions). Le Galaxy Z Flip 6 vous revient alors à 749 €.

Mais ça n’est pas tout ! En achetant en plus une Galaxy Watch 7, une Watch Ultra ou une paire de Galaxy Buds 3 ou Buds 3 Pro, vous bénéficiez de 180 € de remboursement (voir conditions). Le smartphone vous revient donc à 569 € !

La montre connectée Samsung Galaxy Watch 7 dans sa version de 40 mm 4G est actuellement affichée à 319 € au lieu de 369 € chez Orange. Mais elle profite en plus d’un bonus reprise de 50 €, ce qui la fait chuter à seulement 269 €.

Grâce à l’offre des 180 € de remboursement valable pour l’achat pour l’achat du Galaxy Z Flip 6 avec une Galaxy Watch 7, vous obtenez les deux pour 838 € au lieu de 1568 8 €, une aubaine !

Cliquez ici pour acheter le Samsung Galaxy Z Flip 6

Cliquez ici pour acheter la Samsung Galaxy Watch 7

Quelles sont les caractéristiques des Samsung Galaxy Z Flip 6 et Galaxy Watch 7 ?

Le Samsung Galaxy Z Flip 6 est un smartphone pliable qui se glisse facilement dans une poche. Grâce à son châssis en Armor Aluminium et sa certification IP48 qui le rend étanche à l’eau et à la poussière, il est particulièrement résistant.

Ne vous fiez pas à sa petite taille. Le Galaxy Z Flip 6 embarque un processeur Snapdragon 8 Gen 3 couplé à 12 Go de RAM. C’est donc un smartphone compact ultra puissant. On apprécie particulièrement les fonctionnalités avancés de Galaxy AI.

Il est aussi équipé d’un bel écran principal Dynamic LTPO AMOLED 2X de 6,7 pouces d’une résolution Full HD+ ( 2640 x 1080 pixels) et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La dalle à l’extérieur fait 3,4 pouces. Coté photos, le Samsung Galaxy Z Flip 6 est doté d’un capteur principal de 50 MP épaulé par un ultra grand-angle de 12 MP et d’une caméra selfie de 10 MP. Enfin, pour l’autonomie, avec sa batterie de 4000 mAh, vous pourrez utiliser votre smartphone durant plus de 20 heures en lecture vidéo.

Quant à elle, la Galaxy Watch 7 embarque un écran Super AMOLED de 1,3 pouces et un nouveau processeur gravé en 3nm encore plus fluide. Il dispose aussi du nouveau capteur BioActive qui passe de 5 à 13 LED. Les indicateurs de santé sont donc plus précis. De même, grâce au GPS double fréquence, la géolocalisation est plus fiable. Enfin, cette montre connectée vous permet de suivre plus de 90 exercices différents. La 4G vous permet de gérer vos appels, SMS, et notifications de réseaux sociaux directement depuis votre poignet.