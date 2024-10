Le Samsung Galaxy S24 256 Go chute à 709 € avec les Buds 3 et le stockage doublé !

Normalement en vente à 939 € dans sa version de 256 Go, le flagship de Samsung bénéficie en ce moment d’un cumul d’offres promotionnelles très intéressantes. Le prix du S24 chute ainsi à seulement 709,10 euros avec en plus les écouteurs sans fil Galaxy Buds3 offerts ! Si vous cherchez à vous équiper du meilleur d’Android à prix cassé, ne ratez surtout pas cette offre.

Chaque année, Samsung propose une nouvelle série de smartphones haut de gamme qui offrent un accès aux dernières technologies disponibles. Bien souvent, il faut attendre l'année qui suit pour pouvoir s’offrir ces téléphones à un tarif plus accessible. Mais en ce moment, vous pouvez bénéficier de très belles promotions en vous rendant sur l’application Samsung Shop.

Le géant coréen a mis en place plusieurs offres pour faire baisser considérablement le prix du Galaxy S24. Pour faire la meilleure affaire, il faut passer par l’application officielle qui vous permet d’obtenir automatiquement 10% de réduction à votre panier. Il faut alors choisir le smartphone dans sa version 256 Go puisqu’il est déjà en promotion au même prix que la version 128 Go. En plus de cette promotion déjà affichée et des 10% de l’application, Samsung vous rembourse 100 euros sur votre achat et vous offre les Galaxy Buds3. Et ce n’est pas un petit cadeau puisque ce sont des écouteurs haut de gamme True Wireless d’une valeur de 179 € !

Samsung Galaxy S24 : le flagship coréen est à prix sacrifié

Le Galaxy S24 est l’un des meilleurs smartphones Android du moment. En effet, il est à la fois puissant et polyvalent avec un design en titane extrêmement solide tout en restant léger.

Sous le capot du Galaxy S24 on retrouve le très performant SoC maison Exynos 2400. Pour l’écran, on profite d’une magnifique dalle AMOLED de 6,2 pouces avec une définition Full HD+ (2340 x 1080 pixels). La partie photo n'est pas en reste avec trois capteurs à l’arrière de 50 + 12 + 10 MP et un capteur selfie à l’avant de 12 MP. Si vous voulez en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy S24 ici.

En ce qui concerne les écouteurs Buds 3 offerts, il s’agit d’un modèle intra-auriculaire avec réduction active de bruit. On y retrouve les technologies Galaxy AI ainsi que Bluetooth 5.4. Par ailleurs, ils sont certifiés IP57 et offrent une belle autonomie pouvant atteindre 30 heures d'utilisation.