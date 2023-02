Elon Musk pourrait quitter la direction de Twitter d’ici la fin de l’année

Elon Musk pourrait-il laisser quelqu’un d’autre diriger Twitter dans les mois qui viennent ? Le fantasque PDG a évoqué l’idée lors d’une vidéoconférence. Il espère laisser les rênes d’ici la fin de l’année, quand la situation du réseau se sera stabilisée.

Depuis le rachat de Twitter par Elon Musk en octobre dernier, la situation du réseau social est des plus instables. Le milliardaire, qui gère d’une main hasardeuse sa nouvelle entreprise, pourrait finalement laisser sa place dans les prochains mois, selon son propre aveu.

C’est lors d’une vidéoconférence organisée à l'occasion d’un forum à Dubaï que Musk a pris la parole sur le sujet. Il a affirmé vouloir céder son siège quand la situation du réseau se sera stabilisée et qu'une feuille de route claire sera établie. Cela pourrait arriver “aux alentours de la fin de l'année 2023”, selon lui.

Elon Musk reconnait une certaine agitation sur Twitter

Lors de cette même conférence, Musk a reconnu que les derniers mois de Twitter n’ont pas été de tout repos, évoquant des « montagnes russes ». Une situation qu’il aimerait arranger avant de passer la main. Ce n’est pas la première fois qu’Elon Musk évoque un départ de son poste de CEO. En décembre dernier, il avait réalisé un sondage sur le réseau, demandant aux internautes s’il devait partir ou non. Malgré une majorité de oui, le milliardaire avait fait la sourde oreille, évoquant un sondage « truqué » par des bots.

La situation de Twitter est préoccupante depuis l’arrivée de Musk à sa tête. La modération se montre plus lâche, les soucis techniques s’accumulent après le départ de bon nombre d’employés et certaines décisions sont curieuses, comme le choix d’attribuer une certification payante. La dernière excentricité date d’hier, puisque les tweets du milliardaire se sont retrouvés propulsés dans le fil d’actualité de tous les utilisateurs. Un bug ? Non, un caprice de l’intéressé.

Quoi qu’il en soit, Musk pourrait bien quitter la tête de Twitter dans les prochains mois. A supposer que Twitter existe encore d’ici là…

