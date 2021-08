Le Samsung Galaxy S21 fait un flop, le comeback de 3dfx fait sourire, le récap’

Le grand retour du constructeur 3dfx ressemble presque à une blague, SFR augmente l’abonnement Internet de 3 euros, mais vous pouvez la refuser, Samsung s’interroge sur l’échec de son Galaxy S21, c’est le récap’.

3DFX va-t-il signer son grand retour ?

21 ans après sa disparition, 3dfx, une société spécialisée dans les cartes graphiques (les fameuses Voodoo) refait surface et annonce six nouveaux produits via un thread Twitter parsemé de slides PowerPoint. On y découvre une carte graphique Voodoo 6 PCI, un smartphone, une enceinte connectée, un Home Cinema, une tablette (128 Go, c’est précisé dans l’annonce) ainsi qu’une Smart TV. 3dfx y détaille également son plan d’investissement pour le futur, indiquant vouloir investir 10% de sa R&D dans les cartes graphiques, 45% dans la mobilité et 45% dans le son. Cette annonce aussi ambitieuse que louche a toutes les chances d’être une vaste blague.

Lire : 3dfx revient 20 ans après avec une carte graphique et un smartphone, la blague de l’année

SFR augmente ses prix, voici comment y échapper

Comme c’est régulièrement le cas, SFR tente à nouveau d’augmenter le prix de ses forfaits Internet fixe à ses clients. L’augmentation s’élève à 3 euros par mois, et vous offre une nouvelle option qui inclue les appels illimités depuis votre box vers tous les mobiles en Europe (hors France métropolitaine). Une offre qui ne sera donc pas utile à tous, les lignes fixes étant de moins en moins utilisées par les clients. Si vous êtes concernés par cette augmentation, rassurez-vous, vous pouvez la refuser. En effet, dans un mail ou dans le courrier que vous a envoyé l’opérateur se trouve un lien qui vous permet de conserver votre abonnement actuel.

Lire : nouvelle augmentation de 3 € pour les clients Internet de SFR, voici comment la refuser

Pourquoi le Galaxy S21 est-il un échec pour Samsung ?

Les Samsung Galaxy S21 ne font pas recette. La gamme, composée de trois téléphones (S21, S21+ et S21 Ultra) n’a pas séduit les foules et les chiffres de ventes ne sont en effet pas bons, puisque Samsung va manquer ses objectifs. Cette contre-performance peut s’expliquer par plusieurs choses : les smartphones n’apportent pas d’innovations majeures par rapport à leurs prédécesseurs, la pandémie et la pénurie de semi-conducteurs peuvent également jouer en défaveur de Samsung, tout comme la poussée de Xiaomi qui lui est passé devant pour la première fois ce trimestre en Europe. The Elec précise que Samsung envisage de se pencher sérieusement sur la stratégie de sa partie mobile afin de trouver des solutions.

Lire : Le Galaxy S21 enregistre les pires ventes depuis des années, Samsung lance une enquête interne