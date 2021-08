Google licencie des dizaines d’employés par an pour vol et revente de données confidentielles

Google ne plaisante pas avec les données confidentielles auxquelles ses employés ont accès. Chaque année, ce sont plusieurs dizaines d'entre eux qui sont mis à la porte pour “mauvaise utilisation” de ces informations. Cela peut aller du simple accès abusif au transfert à une entité tierce.

On le sait, le modèle économique de Google repose essentiellement sur l'exploitation des données personnelles de ses utilisateurs. Autant dire qu'au fil du temps, la firme a amassé un certain nombre d'informations sensibles, et ce, sans compter ses innombrables documents internes qui recèlent de secrets industriels. Être employé chez Google, c'est donc avoir potentiellement accès à une montagne de données que l'entreprise conserve précieusement.

Mais aussi prudente cette dernière soit-elle, elle ne peut lutter contre le facteur humain. D'après un rapport interne que s'est procuré Vice, plusieurs dizaines d'employés ont été licenciés pour utilisation abusive de ces informations. Les salariés mis en cause le sont pour raisons diverses et variées : vol, fuite, ou transfert des données des utilisateurs ou d'autres employés de la firme. À chaque fois, la sécurité de l'entreprise et de ses clients a été corrompue.

De nombreux employés de Google abusent de leur accès aux données personnelles

Malgré les sanctions, la situation ne s'améliore pas avec le temps. En 2018, ce sont 18 employés qui sont mis à la porte pour des raisons de sécurité. Puis, en 2019, ce chiffre grimpe à 26. L'année dernière, Google s'est séparé de 36 salariés, toujours pour les mêmes raisons. Pour cette seule année, 86% des incidents concernaient une “mauvaise utilisation” des données, comme leur transfert à une partie tierce. 10% s'avèrent plus graves, certains employés ayant gagné accès à des informations à certaines données sensibles et les ayant modifié.

“Le nombre de violations, qu'elles soient délibérées ou involontaires, est constamment faible”, statue le rapport. “Chaque employé reçoit une formation annuelle, nous enquêtons sur toutes les allégations et les violations donnent lieu à des mesures correctives pouvant aller jusqu'au licenciement. Nous faisons preuve de transparence en publiant le nombre et le résultat de nos enquêtes auprès de nos employés et nous avons mis en place des processus stricts pour sécuriser les données des clients et des utilisateurs contre toute menace interne ou externe.”

