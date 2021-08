Orange condamné pour avoir menti sur la 5G, le Pixel 6 sera bien vendu en France, le récap’

Un couple reçoit une facture EDF de 180 00€ après une erreur de relevé, Orange écope d’une amende de 15 000€ pour avoir menti sur les performances réelles de son réseau 5G, Google confirme l’arrivée du Pixel 6 cet automne dans plusieurs pays dont la France, c’est le récap’.

Ils reçoivent une facture EDF erronée de 180 000 € à cause de Linky

Un couple du nord de la France, habitants de la commune d’Attin dans le Pas-de-Calais, a récemment fait les frais d’un bug électronique et a reçu une facture EDF s’élevant à 179 527 €. Ce dernier n’avait évidemment pas consommé assez d’électricité pour arriver à ce montant et a immédiatement contacté le distributeur. L’opérateur EDF détecte alors un souci technique au niveau du compteur Linky. Le couple n’aura pas à payer cette facture faramineuse et EDF leur a également indiqué prendre en charge les frais d’opposition à la banque, ainsi que ceux d’intervention pour régler le problème.

Orange a menti sur les débits de sa 5G

Orange avait promis un gain considérable des performances de ses débits 5G par rapport à la 4G, mais cela dépend en réalité des fréquences utilisées. Cette promesse à tort a rapidement été repérée par l’association Consommation Logement Cadre de vie (CLCV) qui a alerté les consommateurs du risque de souscrire à un abonnement 5G en s’attendant à des performances supérieures. Selon elle, l’opérateur n’a pas présenté avec précision la disponibilité de son réseau sur le territoire français et, surtout, n’a pas expliqué les différences entre les fréquences et les débits qu’elles permettent. Face à la communication trouble d’Orange, l’association a fini par porter plainte, et Orange récolte une amende de 15 000 €. À cette sanction s’ajoute l’obligation de diffuser le verdict du tribunal sur son site Internet pendant un mois.

Google confirme que le Pixel 6 sera bien commercialisé en France

Google a confirmé via son site officiel que le Pixel 6 arrivera bien dans le courant de l’automne dans plusieurs pays, dont la France. XDA Developpers indique que sept autres pays sont concernés : l’Australie, le Canada, l’Allemagne, le Japon, Taïwan, le Royaume-Uni et bien évidemment les États-Unis. La liste est courte et pourrait se rallonger par la suite. Aucune information sur son prix n’a encore été livrée. Pour l’heure, nous savons que le smartphone « révolutionnaire » de Google sera doté de son nouveau SoC maison, le Google Tensor, spécialement conçu pour lui. La firme de Mountain View évoque notamment un logiciel de traitement photo optimisé, mais surtout une plus grande sécurité de toutes vos données stockées sur le terminal.

