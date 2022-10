Le Galaxy Fold ne recevra plus les nouvelles versions d’Android, clap de fin pour le 1er pliable de Samsung

Samsung a annoncé que le Galaxy Fold ne recevra plus de mise à jour majeure d’Android. Le premier appareil pliable du géant coréen recevra patches et mises à jour de sécurité pendant encore au moins un an. En revanche, il ne passera jamais sous Android 13, pas à travers la surcouche One UI 5.0 de Samsung en tout cas.

Le Royole FlexPai fut techniquement le premier smartphone pliable à être commercialisé. Le Galaxy Fold fut cependant celui qui popularisa ce concept novateur. Samsung n’a cessé de l’améliorer au fil du temps et même en 2022, le Galaxy Z Fold 4 reste un produit très innovant et élitiste. D'ailleurs, du strict point de vue des performances, il enterre son illustre ancêtre, le Galaxy Fold.

Un benchmark lancé sous GeekBench 5 dévoile que le Galaxy Fold en single-core marque environ 700 points contre 1351 points pour le Z Fold 4. En multi-core, les Galaxy Fold et Galaxy Z Fold 4 marquent 2400 et 3808 points respectivement. Dans l’ensemble, on peut donc dire que la nouvelle génération de smartphones pliables de Samsung est 50 à 60 % plus performante que la toute première. En termes de rapidité de connexion au réseau 5G, quand on voit que l'écart est énorme entre le Galaxy Z Fold 3 et le Z Fold 4, comme le prouve l’étude publiée par Ookla, on imagine à quel point le Galaxy Fold doit être lent par rapport à ses successeurs.

Le Samsung Galaxy Fold ne recevra pas la mise à jour de One UI 5 vers Android 13

À sa sortie en 2019, le Samsung Galaxy Fold tournait sous Android 9. La politique de Samsung est d’assurer les mises à jour pendant 3 ans après l’année de commercialisation de ses smartphones. Il est donc logique qu’Android 12 soit la dernière version supportée par le Galaxy Fold. L’appareil et Android Pie sont pourtant loin d’être obsolètes : les tests de performances comparatifs d'Android 12 et d’Android 13 sont très proches, ce qui est un bon signe.

De l’avis de tous, Android 12 est une bonne cuvée. Google y met notamment l'accent sur la confidentialité des données des utilisateurs. L’OS affiche ainsi un panneau listant la totalité des applications qui ont accès à l'appareil et au microphone et le design Material You est non seulement plus beau, mais il est aussi personnalisable. En ce sens, la fonction d’extraction de couleur est une belle trouvaille.