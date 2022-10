Le Redmi Note 12 charge plus vite que son ombre, Windows 95 revient d’entre les morts, c’est le récap

Le Redmi Note 12 va bénéficier d'une charge en 210W, Windows 95 fonctionne sans aucun problème sur macOS et Linux, l'application Family Link fait peau neuve, c'est le récap.

La fin de la semaine est proche. Malgré un jeudi relativement peu chargé en news tech, nous avons eu droit à quelques belles actualités. La première concerne sans nul doute le Redmi Note 12, dont la fiche technique se précise et promet d'envoyer du lourd… Du très lourd, même ! Deuxième actualité : l'application Family Link de Google profite de nouvelles fonctionnalités et d'une refonte partielle de design. Enfin, les plus nostalgiques pourront se tourner du côté de ce portage de Windows 95, qui fonctionne désormais sous tout type de système d'exploitation, que ce soit Windows, macOS ou Linux. C'est parti, décollage immédiat pour notre récapitulatif des actualités les plus marquantes de la veille.

Windows 95 revient sur macOS et Linux (et sur Windows aussi)

En 1995, Microsoft créait l'événement avec une nouvelle version de Windows. Beaucoup plus graphique, bien plus pratique et enfin taillé pour le Web, Windows 95 était une véritable révolution dans le monde de la micro. Si l'OS n'est plus supporté depuis belle lurette par Microsoft, un développeur a mis au point un “portage” quasi parfait de l'OS. Celle-ci fonctionne bien entendu sous Windows, mais aussi sous macOS et sous Linux. C'est gratuit et ça fonctionne à merveille ! Effet “rétro” garanti.

À lire : Windows 95 est enfin disponible sur macOS et Linux, c'est la fin de 27 ans d'attente

Le Redmi Note 12 aura la charge la plus rapide au monde

Le prochain Redmi, une gamme de smartphones très abordables, ne va pas tarder à sortir. Si Xiaomi nous a donné rendez-vous la semaine prochaine pour une officialisation de l'appareil, on en sait déjà beaucoup à son sujet. Son capteur 200 MP devrait séduire celles et ceux qui sont à la recherche d'un bon photophone à un prix correct, mais c'est aussi et surtout sa possibilité de charge rapide en 210W qui devrait faire parler d'elle. De quoi charger son smartphone en moins de 15 minutes, c'est certain. On fait le point sur toutes les informations dont on dispose sur le Redmi Note 12 dans notre actualité, et on reste à l'affût, car voici un smartphone qui a toutes les chances de faire un carton en cette fin d'année.

À lire : Redmi Note 12 – Xiaomi confirme la recharge ultra rapide à 210W, un record

Google peaufine Family Link

L'application Family Link de Google permet de contrôler l'activité d'un smartphone Android (et sur un iPhone aussi, même si les possibilités sont beaucoup plus restreintes). Dédiée aux parents qui souhaitent surveiller l'activité de leurs enfants, l'application profite d'une interface améliorée. Elle bénéficie aussi d'un nouvel onglet, qui rassemble les fonctionnalités permettant de surveiller le temps passé devant l'écran du smartphone et le type de contenu consulté. Et ce n'est pas tout, mais on vous laisse découvrir les autres nouveautés de Family Link dans notre article en lien ci-dessous.

À lire : Google Family Link change d'interface et donne encore plus de contrôle aux parents