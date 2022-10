Windows 95 est enfin disponible sur macOS et Linux, c’est la fin de 27 ans d’attente

Le talentueux Felix Rieseberg a mis à jour son émulation de Windows 95 pour la proposer sur macOS et Linux, en plus de Windows. Sur sa page Github, le personnage propose également une émulation de MacOS 8.

À l’heure où iOS et Android font la une des actualités high-tech, un programmeur du nom de Felix Rieseberg nous propose de replonger dans l’histoire de l’informatique avec une application émulant le système d’exploitation Windows 95. Sa sortie fut en son temps un événement comparable au lancement du nouvel iPhone 14 ou du Samsung Galaxy S23. Selon certains experts, sa publication en 1995, annonça l’aube de l’informatique grand public.

Felix Rieseberg n’est pas le premier venu. En plus d’avoir été ingénieur chez Microsoft, c’est l’un des créateurs de Slack, la plateforme de communication collaborative, et il aide à maintenir Electron, un framework qui permet de programmer des applications pour Windows, MacOS et Linux en Javascript. C’est justement grâce à Electron qu’il a mis à jour son émulation de Windows 95, qui était sortie il y a déjà quatre ans. Grâce à la magie des technologies du Web, cette dernière peut désormais fonctionner sur tous les PC, quel que soit leur système d’exploitation.

Windows 95 requiert au moins 4 Mo de mémoire vive et 120 Mo sur votre disque dur

Le successeur de Windows 3.1 fut le précurseur de bien des fonctionnalités que l’on utilise encore à l’heure actuelle : c’est lui qui inaugure le bouton Démarrer que l'on peut aujourd'hui personnaliser ou encore la fameuse barre des tâches. Matériellement aussi, le passage à une architecture 32 bits imposa l’utilisation d’une nouvelle génération de processeurs Intel. Pour faire tourner Windows 95, un PC se devait de disposer d’au moins 4 Mo de RAM et de 120 Mo de stockage. Pour comparaison, la configuration minimale requise pour faire tourner est de 4 Go de RAM, 64 Go de disque dur pour un processeur tournant au moins à 1 GHz.

Si vous souhaitez vous replonger dans une époque où Microsoft était considérée comme une entreprise cool et innovante, ou que vous êtes simplement curieux, Windows 95 est maintenant disponible sur Windows 7, 8, 10 et 11 (en versions 32 bit, 64 bit et pour ARM64), en version portable pour macOS (M1 compatible) et sur Linux. Comme il s’agit d’une recréation plutôt que d’une émulation, Windows 95 tourne à l’intérieur du système d’exploitation de votre ordinateur, nul besoin d'avoir recours au multiboot.

