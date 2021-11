Le Redmi Note 11 4G est officiel et c’est un Redmi 10 avec une moustache

Redmi (Xiaomi) a dévoilé une toute nouvelle version de son Note 11. Ce dernier se contente de la 4G et s’inspire beaucoup d’un smartphone de la gamme précédente : le Redmi 10. Il cherche à viser le marché de l’entrée de gamme.

Il y a quelques semaines, Xiaomi a annoncé les nouveaux smartphones de sa gamme Redmi Note : Le Note 11, 11 Pro et 11+. Ils ne sont pour l’instant réservés qu’au marché chinois, mais devraient arriver chez nous dans les mois qui viennent. Un nouveau terminal vient aujourd’hui intégrer la famille : le Redmi Note 11 4G.

Comme son nom l’indique, il a la particularité de ne proposer qu’une connectivité 4G. Ce Note 11 4G se rapproche beaucoup de ce qui avait été fait avec le Redmi 10 au niveau des caractéristiques techniques.

Le Redmi Note 11 4G a la même fiche technique que le Redmi 10

Il est équipé d’un écran de 6,5 pouces en Full HD+. Nous avons ici une dalle IPS LCD avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz (qui peut descendre jusqu’à 45 Hz au minimum). Au niveau du processeur, nous avons un Helio G88 avec 4 ou 6 Go de RAM ainsi que 128 Go de mémoire. Il dispose aussi d’une batterie de 5000 mAh avec une compatibilité avec la recharge « rapide » de 18 Watts (et charge inversée de 9 Watts). Il embarque Android 11 avec la surcouche maison MUI 12.5.

En ce qui concerne l’appareil photo, nous retrouvons un module comprenant trois capteurs : un principal de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 8 mégapixels et un macro de 2 mégapixels. Comme vous pouvez le voir, nous avons un Redmi 10… avec un capteur photo en moins. Même au niveau du design, Xiaomi a recyclé son son précédent téléphone, proposant le même châssis avec son capteur d’empreintes sur les côtés.

C’est un smartphone intéressant pour les petits budgets, puisque sa configuration modeste lui permet d’être vendu à prix réduit. La version 4 Go de RAM/128 Go est vendue autour des 140 euros tandis que la version 6 Go de RAM/128 Go tourne autour des 155 euros. Pour le moment, le smartphone n’est prévu que pour le marché chinois et il y arrivera le 1er décembre prochain.

Source : GSM Arena