Le récent Samsung Galaxy S24 FE chute exceptionnellement à 474 € avec les Buds 3 offerts !

Sorti cet automne, le Galaxy S24 FE est venu compléter la grande famille des smartphones Samsung. Normalement en vente à 749 € dans sa version de 128 Go, vous pouvez l’avoir à seulement 474,10 € ce week-end grâce à une succession d’offres par l’application Samsung Shop. Et cerise sur le gâteau, vous avez en plus les Galaxy Buds3 offerts ! Alors ne tardez pas pour en profiter…

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Peu après sa sortie, le Samsung Galaxy S24 FE se retrouve déjà à prix réduit sur l’application Samsung Shop. En effet, le géant coréen a mis en place différentes offres qui font énormément baisser le prix du smartphone. En passant par l’application officielle, vous obtenez automatiquement 10% de réduction à votre panier. Le smartphone passe ainsi à 674,10 €. Mais du vendredi 25 octobre au lundi 28 octobre 2024, Samsung vous propose en plus de faire des économies en utilisant des codes promos qui vous offrent des réductions immédiates qui vont jusqu’à 120 €. Voici les codes à utiliser :

SUPER60 : 60 € de remise immédiate dès 500€ d’achat

: 60 € de remise immédiate dès 500€ d’achat SUPER80 : 80 € de remise immédiate dès 700€ d’achat

: 80 € de remise immédiate dès 700€ d’achat SUPER120 : 120 € de remise immédiate dès 1000€ d’achat

Avec le code SUPER60, le Samsung Galaxy S24 FE passe de 674,10 € à 614,10 €. Mais ça n’est pas tout ! Sur ce modèle, vous avez actuellement une offre de remboursement de 70 € ainsi qu’un bonus repris de 70 € et ce, quel que soit l’état de votre ancien appareil. Au final, vous pouvez avoir cet excellent smartphone pour seulement 474,10 €. Enfin, en mettant le Galaxy S24 FE dans votre panier, les Galaxy Buds3 s’ajoutent automatiquement gratuitement. C’est une excellente affaire sachant que ces écouteurs valent à eux seuls 179 € !

Samsung Galaxy S24 FE : offrez-vous le nouveau smartphone à prix bradé

Chaque fin d’année, Samsung dévoile une version FE (Fan edition) de ses smartphones haut de gamme. Quelques mois après la sortie du Galaxy S24, le géant coréen complète son catalogue avec le Galaxy S24 FE, un modèle moins cher qui n’a cependant rien à envier à son grand-frère. Il dispose d’un écran plus grand, plus lumineux et embraque le nouveau processeur Exynos 2400e de Samsung qui booste ses performances.

Le Samsung Galaxy S24 FE se rapproche davantage du S24 Plus puisque sa dalle FHD+ passe de 6,2 à 6,7 pouces. La batterie est également améliorée avec une capacité de 4700 mAh contre 4000 mAh pour le S24.

Côté photo, le Galaxy S24 FE est doté d’un triple module composé d’un capteur principal grand angle de 50 Mpx accompagné d’un ultra grand-angle de 12 Mpx et d’un téléobjectif de 8 Mpx. La caméra selfie profite quant à elle d’une résolution de 10 Mpx.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Les codes SUPER60, SUPER80 et SUPER120 exclusifs à l’application Samsung Shop sont valables sur les catégories smartphones, tablettes, PC portables, stockage, montres, écouteurs, TV de la gamme QLED, projecteurs, barres de son, moniteurs et accessoires. Si vous avez des achats à faire dans l’une ou plusieurs de ces catégories, n’attendez pas car l'offre expire lundi !