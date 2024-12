Le projet d’iPhone sans bordures devra attendre, Apple n’est pas prêt

Apple pourrait devoir repousser son ambitieux projet d'iPhone sans bordures au-delà de 2026, selon de récentes informations. Samsung Display et LG Display, les principaux fournisseurs d'écrans d'Apple, font face à des obstacles techniques majeurs dans le développement de dalles OLED avancées nécessaires à ce projet innovant.

D'après des sources internes du secteur, les discussions techniques entre Apple et les fabricants d'écrans sont toujours en cours, alors qu'elles auraient dû être finalisées pour un lancement en 2026. « Il est actuellement impossible de confirmer si un iPhone sans bordures verra le jour en 2026 », indique l'une de ces sources à The Elec.

La vision d'Apple pour cet iPhone révolutionnaire comprend un design angulaire avec un écran plat qui se courbe légèrement sur les bords, rappelant l'Apple Watch. La firme de Cupertino souhaite éviter les défauts optiques, notamment « l'effet loupe », qui avait affecté les premiers smartphones à écran incurvé de Samsung.

Apple n’aurait pas la technologie nécessaire pour fabriquer cet iPhone

Les défis techniques sont nombreux. Samsung Display et LG Display doivent développer une nouvelle technologie d'encapsulation en couche mince (TFE) pour protéger l'écran OLED, ainsi qu'un adhésif optique transparent (OCA) spécialement conçu pour les bords incurvés. Le développement de l'OCA s'avère particulièrement problématique, avec des questions non résolues de distorsion latérale et de fragilité accrue de l'écran.

Les fabricants doivent également relever le défi de l'intégration des antennes et des circuits sous l'écran, tout en maintenant des performances optimales. Samsung Display a notamment souligné les difficultés liées à l'intégration de la caméra sous l'écran (UDC) et au maintien de la luminosité sur les bords.

Cette innovation pourrait coïncider avec le vingtième anniversaire de l'iPhone en 2027, offrant potentiellement une évolution aussi marquante que l'introduction de l'iPhone X avec son encoche caractéristique. Cependant, les préoccupations concernant la durabilité d'un tel design persistent, particulièrement en ce qui concerne la résistance aux chutes et la compatibilité avec les protections d'écran.

Pour l'heure, il semble que la technologie nécessite encore quelques avancées techniques avant d'atteindre les standards de qualité et de fiabilité exigés par Apple. Quoi qu’il en soit, nous n’attendions pas cet iPhone sans bordures avant encore de nombreuses années, donc un report pourrait bien passer inaperçu chez la majorité des fans de la marque.