Le prix du Airfryer Ninja Foodi Flex 10,4 L chute à moins de 200 € : attention stocks limités !

C’est une opportunité à ne pas rater pour les amateurs de cuisine saine. Le Ninja Foodi Flex est un Airfryer avec une grande capacité de plus de 10 litres et il bénéficie en ce moment d’une double réduction de prix exceptionnelle. Son prix passe même sous la barre symbolique des 200 euros. Mais attention car les stocks sont limités sur ce modèle !

Le site officiel français de la marque Ninja Kitchen propose en ce moment une double remise très intéressante sur l’un de ses meilleurs modèle dans la catégorie Airfryer. Il s’agit de la superbe édition limitée de la Ninja Foodi Flex 10,4 L.

Normalement affichée au tarif de 289,99 euros, elle est actuellement disponible à la vente pour 229,99 euros. Et si vous ajoutez en plus le code promo SPECIAL15, vous avez 15% de réduction supplémentaire. La friteuse sans huile passe ainsi à seulement 195,49 €, soit une baisse de prix totale de presque 100 euros ! En plus, la livraison rapide est offerte. Que demander de plus ?

Ninja Foodi Flex : grand volume et 7 modes de cuisson

Comme son nom l’indique, le principal avantage du Airfryer Ninja Foodi Flex 10,4 litres est son bac de cuisson d’une capacité très généreuse. Avec cette taille, vous pourrez cuire un poulet entier sans aucun souci. En plus, vous pouvez ajouter un séparateur qui vous permettra d’avoir 2 zones de cuisson distinctes pour cuire plusieurs aliments à la fois.

Avec sa puissance de 2470 watts, cet Airfryer multifonction propose 7 modes de cuisson : Max Crisp, Air Fry (friture sans huile), Roast (rôtir), Bake (cuisson au four), Reheat (réchauffage), Déshydrater et Prove (faire lever la pâte). Ainsi, cet appareil cumule les avantages en comparaison d’un four traditionnel. Il utilise 45% d'énergie en moins. Il est 65% plus rapide qu’une cuisson à chaleur tournante.

Et enfin, il utilise jusqu’à 75% de matières grasses en moins qu’une friteuse habituelle ! Cerise sur le gâteau, le Ninja Foodi Flex est très simple à nettoyer puisque le tiroir, le séparateur amovible et les plaques de cuisson antiadhésives sont compatibles lave-vaisselle.

En plus, il s’agit d’une édition limitée qui offre un très élégant coloris noir et cuivre. Et comme il s’agit d’un modèle Deluxe, vous avez en plus des pinces en silicone et un tablier. Dans la boîte, vous trouverez également un manuel d’instructions et un guide d’inspiration contenant des recettes, très pratique si vous n’avez jamais eu de Airfryer ou bien si vous manquez d’inspiration.

Profitez de cette offre pour vous équiper d’un appareil performant pour une cuisine saine et gourmande !