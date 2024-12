Le prix des cartes graphiques et PC portables pourrait fortement grimper en 2025

La guerre commerciale qui s'annonce entre les États-Unis et la Chine pourrait provoquer une hausse spectaculaire des prix des cartes graphiques, PC portables, consoles de jeu et bien d'autres dispositifs.

La prise de pouvoir de Donald Trump aux États-Unis risque de bouleverser l'économie mondiale. Les constructeurs automobiles craignent que le prochain président ne vienne tuer le marché des véhicules électriques, mais l'industrie de la tech peut, elle aussi, envisager des jours sombres.

L'une des promesses de campagne de Donald Trump est d'augmenter sensiblement les taxes douanières sur les biens importés aux États-Unis. Il a évoqué une hausse de 60 % de ces taxes pour les produits en provenance de Chine et d'entre 10 et 20 % pour ceux qui viennent d'autres pays.

Taxer les importations chinoises impacterait avant tout les consommateurs américains et européens

Son idée est de forcer les grands groupes américains à relocaliser leur production au sein des États-Unis. Mais d'après une étude menée par le cabinet de recherche Trade Partnership Worldwide (TPW) et commandée par la Consumer Technology Association (CTA, qui organise le CES), de telles mesures contre la Chine “orienteraient la production vers d’autres pays, et non vers les États-Unis”.

Si cette barrière douanière est effectivement mise en place, nous allons assister à une flambée des prix des composants électroniques. Soit les entreprises importatrices devront accepter de payer 60 % plus cher, soit elles devront se fournir ailleurs, où les tarifs sont plus élevés. Dans certains cas, les capacités de production des autres pays ne suffiront pas à répondre à la demande. Il faudra alors créer en urgence de nouvelles chaînes de production hors de Chine. Le coût de ces opérations va forcément être répercuté sur les pièces, et donc sur les produits finaux.

“Les composants finis comme la DRAM et les SSD utilisent des plaquettes NAND produites localement. Les autres parties du composant (cartes de circuit imprimé, contrôleurs et assemblage) sont importées du monde entier, principalement de Chine”, explique le média spécialisé Newegg Business. La publication assure qu'il est aujourd'hui “quasiment impossible de construire un PC provenant exclusivement d'Amérique du Nord”.

Toujours selon l'étude TPW citée plus tôt, on peut s'attendre à une augmentation des prix de 46 % pour les ordinateurs portables et tablettes, de 40 % pour les consoles de jeux vidéo et de 26 % pour les smartphones si Donald Trump va au bout de ses idées. On peut s'inquiéter pour le prix de la Nintendo Switch 2, qui devrait sortir au premier trimestre 2025, mais aussi pour tous les appareils déjà disponibles sur le marché.

Le prix des GPU, PC portables, consoles de jeu et moniteurs exploserait

Monter sa tour PC va aussi coûter bien plus cher, surtout pour les joueurs. Le rapport fait savoir que les cartes graphiques haut de gamme pourraient subir une hausse de tarif d'environ 40 %. Le prix des prochaines RTX 50 s'envolerait alors. Il n'est pas impossible que les consommateurs se ruent sur les nouvelles cartes graphiques de Nvidia, dont l'annonce est attendue début janvier 2025, pour anticiper de potentielles hausses de prix. Une grande partie des autres composants d'un ordinateur seraient aussi concernés par ce phénomène.

Les périphériques informatiques, tels que les claviers, souris, casques ou microphones, seraient moins touchés, mais on pourrait tout de même assister à une augmentation de l'ordre de 10,9 %. Pour les moniteurs, la situation est moins favorable, TPW estimant une hausse d'environ 31,2 %. Ces chiffres concernent les consommateurs américains, mais les Européens souffriront également de fortes hausses pour les produits d'entreprises américaines.

“Les droits de douane sont des taxes régressives que paient les Américains. Ils ne sont pas payés par un gouvernement étranger. Ce sont des taxes que paient les importateurs aux États-Unis et que les gouvernements et les pays étrangers ne paient pas”, explique Ed Brzytwa, cité par Tom's Hardware. Il ajoute que près de 100 % du coût des droits de douane imposés sur certaines importations chinoises par les administrations Trump et Biden ont été répercutés sur les consommateurs.

Reste à savoir si Donald Trump va véritablement mettre ses menaces à exécution. Il a laissé entendre aux pays européens et au Canada qu'ils pourraient esquiver ces taxes douanières si ceux-ci se plient à certaines conditions, comme une importation plus importante de pétrole depuis les États-Unis. Pour la Chine, il n'a pour l'instant pas évoqué de porte de sortie et semble motivé à l'idée de lancer une nouvelle guerre commerciale.

Source : TechRadar