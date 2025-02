Le prix de votre assurance auto risque de flamber si vous conduisez l’une de ces voitures

Si vous êtes le propriétaire de l'une de ses voitures, ne soyez pas étonné si le prix de votre assurance auto flambe. On vous explique pourquoi.

Comme vous le savez peut-être, le prix de votre assurance auto peut varier (en bien comme en mal) en raison de nombreux facteurs. Tout d'abord, certains éléments comme l'âge, la localisation ou encore le niveau de bonus/malus peuvent faire varier drastiquement le montant de la prime.

Pour vous donner un exemple, un étudiant/jeune actif paiera en moyenne son assurance auto 872 € par an, contre seulement 328 € pour un conducteur expérimenté avec bonus ! Pour les séniors, les tarifs sont également plus élevés. Une hausse justifiée par les compagnies d'assurance en raison des risques accrus liés aux déficiences cognitives associés à l'âge (problème de vue, réduction des réflexes, etc.).

Mais ce n'est pas tout. Le modèle de votre voiture joue aussi un rôle primordial dans le montant de votre couverture. Selon une récente étude du comparateur le Lynx.fr, les Porsches figurent à la première place des voitures les plus chères à assurer, avec une moyenne de 1 019 € par an ! Soit près 84,92 € par mois. On retrouve sur la seconde marche du podium Tesla, avec 981 € par an.

Gare à la flambée des prix sur ces trois voitures françaises

Des tarifs qui s'expliquent notamment par la faible disponibilité et le tarif des pièces détachées ou par le coût des réparations (les batteries chez Tesla). Néanmoins, le prix de l'assurance auto peut aussi flamber sur des véhicules plus classiques. Cela peut arriver, notamment s'ils font malheureusement partie de la liste des véhicules les plus volés en France.

C'est le cas de la Renault Clio IV, mais aussi de la Peugeot 308 et 3008. Toujours selon les données du Lynx.fr, la prime tous risques pour ces voitures a amplement dépassé en 2024 la moyenne nationale de 794 €/an :

923 €/an pour la Renault Clio IV (+16 %)

pour la Renault Clio IV (+16 %) 832 €/an pour la Peugeot 308 (+5 %)

Malheureusement, les choses ne devraient pas changer cette année. Depuis 2023, les montants des assurances pour ces trois modèles ne font que grimper. Après, on pourra se consoler en disant que la note augmente en vérité pour le tout le monde… D'après des données de Facts & Figures, le prix des assurance auto a grimpé en moyenne de 20,6 % entre 2014 et 2024.