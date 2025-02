Assurance Auto : les prix vont du simple au triple selon votre âge et l’endroit où vous vivez, cette étude le prouve

L'assurance auto est une dépense qui peut peser lourd dans les finances des ménages. Et comme vient de le prouver une étude du cabinet de courtage MeilleurTaux, tous les Français ne sont pas logés à la même enseigne. Loin de là. En effet, plusieurs critères peuvent jouer dans le montant de votre prime. Explications.

En France, il est obligatoire depuis 1958 de faire assurer sa voiture. L'assurance auto est prescrite pour couvrir les dommages matériels et/ou corporels que votre véhicule peut occasionner à autrui en cas d'accident. Actuellement, il existe trois grands types d'assurance auto, à savoir :

l'assurance au tiers : le niveau de protection minimum exigé, qui permet de dédommager l'ensemble des dégâts que votre véhicule peut causer à quelqu'un. En revanche, aucune couverture pour le responsable de l'accident et son véhicule

: le niveau de protection minimum exigé, qui permet de dédommager l'ensemble des dégâts que votre véhicule peut causer à quelqu'un. En revanche, aucune couverture pour le responsable de l'accident et son véhicule l'assurance au tiers enrichie : Offre une protection plus élargie pour un certain nombre de risques, comme le vol, l'incendie, le bris de glace ou les catastrophes naturelles

: Offre une protection plus élargie pour un certain nombre de risques, comme le vol, l'incendie, le bris de glace ou les catastrophes naturelles l'assurance tous risques : la formule la plus complète qui garantit la meilleure couverture possible contre les risques, même en cas d'accident responsable

Qu'importe la formule choisie, assurer sa voiture représente un coût non-négligeable dans les finances des ménages. Et comme le rapporte la société de courtage Meilleur Taux dans une récente étude, tous les Français ne sont pas logés à la même enseigne sur ce point.

Des prix totalement différents selon les profils

Dans ce rapport, MeilleurTaux a relevé les tarifs pratiqués pour quatre profils types d'assurés dans les différentes régions françaises, en se basant sur plus de 57 595 contrats signés au sein de 18 compagnies d'assurances partenaires. L'occasion de constater que certains éléments, comme l'âge, la localisation ou le niveau de bonus/malus peuvent faire varier drastiquement le montant de la prime.

Avant d'entrer dans les détails, voyons d'abord les profils types utilisés par MeilleurTaux :

Conducteur – 20 ans – Etudiant – locataire – assurance tiers – bonus 5 % – Renault Clio III Diesel – 8 000 km/an

Conducteur – 30 ans – salarié – propriétaire – garantie Tiers enrichie – bonus 49 % – Renault Clio III Diesel – 8 000 km/an

Couple 2 enfants – salariés – Conducteur principal 40 ans – conducteurs secondaire 37 ans – propriétaires – garantie Tous Risques – bonus 50 % – Peugeot 3008 Diesel – 12 000 km/an

Couple seniors – retraités – conducteur principal 69 ans – conducteur secondaire 67 ans – garantie Tous Risques – bonus 50 % – Peugeot 3008 Diesel – 12 000 km/an

L'âge, un premier critère discriminant

Vous l'aurez constater, on est donc sur des profils, des niveaux et des modes de vie très différents. Et ce que l'on constate en premier lieu, c'est que l'âge de l'assuré a une incidence directe sur le montant de son assurance auto. Ainsi, les jeunes conducteurs sont ceux qui paient le plus cher, et très loin. A l'inverse, les salariés avec un fort bonus sont les mieux lotis.

En moyenne à l'échelle nationale, un étudiant/jeune actif paiera 872 € par an, contre 328 € seulement pour le conducteur avec bonus ! Le prix de l'inexpérience… Le couple avec enfant ne s'en sort pas forcément mieux, avec une prime annuelle de 712 €. Concernant les seniors, c'est également assez élevé : 812 €/an en moyenne.

Une surtarification justifiée en raison des risques accrus liés aux déficiences cognitives associés à l'âge (problèmes de vue, réduction des réflexes, etc.). “Les conducteurs âgés ont tendance à utiliser leur véhicule moins fréquemment mais la sinistralité par kilomètre parcouru gagne en intensité plus on avance dans l'âge. Ce contexte peut jouer dans la tarification pratiquée par certains assureurs”, explique Samuel Bansard, porte-parole de MeilleurTaux Assurances.

De grosses disparités selon les régions

Mais ce n'est pas tout. Selon la région où vous habitez, le montant de votre assurance auto peut varier du simple au quadruple ! Par exemple, les départements de la façade Atlantique se démarquent par des tarifs nettement inférieurs à la moyenne nationale (680 € par an). En Bretagne notamment, les prix tournent autour de 617 € par an. Même constat dans les Pays-de-la-Loire et en Normandie, où les tarifs sont globalement moins chers tous profils confondus : 637 €/an et 656 €/an.

A l'inverse, assurer sa voiture en région PACA peut coûter une petite fortune. Ainsi, les primes sont 19 % plus chères que la moyenne nationale : 812 euros par an ! L'Ile-de-France et la Corse complètent le podium, avec des moyennes respectives de 721 et 722 euros par an (tableau comparatif disponible ci-dessous).

Région Jeune conducteur Conducteur bonussé Couple avec enfants Couple séniors Moyenne Moyenne nationale 872 € 328 € 712 € 812 € 681 € Bretagne 785 € 300 € 638 € 745 € 617 € Côtes d'Armor 783 € 295 € 626 € 730 € 609 € Ille-et-Vilaine 751 € 298 € 641 € 757 € 611 € Finistère 801 € 301 € 644 € 748 € 623 € Morbihan 806 € 307 € 643 € 744 € 625 € Pays de la Loire 797 € 312 € 672 € 768 € 637 € Loire-Atlantique 801 € 339 € 711 € 788 € 660 € Maine-et-Loire 815 € 317 € 692 € 806 € 658 € Mayenne 793 € 292 € 629 € 730 € 611 € Sarthe 774 € 300 € 661 € 753 € 622 € Vendée 811 € 310 € 669 € 765 € 639 € Normandie 795 € 316 € 703 € 797 € 653 € Calvados 772 € 306 € 713 € 792 € 646 € Eure 828 € 332 € 765 € 845 € 693 € Manche 734 € 297 € 663 € 783 € 619 € Orne 307 € 307 € 662 € 741 € 631 € Seine-Maritime 827 € 340 € 744 € 824 € 683 € PACA 1058 € 380 € 862 € 947 € 812 € Alpes-de-Haute-Provence 1034 € 350 € 713 € 823 € 730 € Hautes-Alpes 1030 € 348 € 697 € 806 € 720 € Alpes-Maritimes 1087 € 407 € 989 € 1099 € 895 € Bouches-du-Rhône 1176 € 441 € 1176 € 1113 € 976 € Var 994 € 374 € 813 € 947 € 782 € Vaucluse 1029 € 360 € 786 € 894 € 767 € Corse Donnée manquante 396 € 869 € 899 € 721 € Ile-de-France 851 € 343 € 791 € 905 € 723 € Paris 810 € 337 € 764 € 897 € 702 € Seine-et-Marne 939 € 354 € 771 € 876 € 735 € Yvelines 809 € 326 € 753 € 848 € 684 € Essonne 844 € 341 € 791 € 902 € 719 € Hauts-de-Seine 835 € 335 € 740 € 859 € 692 € Seine-Saint-Denis 863 € 363 € 904 € 1053 € 796 € Val-de-Marne 868 € 347 € 797 € 894 € 727 € Val-D'Oise 839 € 342 € 807 € 915 € 726 €

La raison ? Une sinistralité plus importante liée à “une circulation plus dense, une forte exposition aux sinistres environnementaux et une offre de stationnement limitée sur la voie publique”. C'est simple, on note une différence de prix de 30 % entre la région la moins chère et la plus coûteuse.

Ironie du sort, les assurés recherchent en majorité le meilleur rapport qualité/prix au moment de souscrire une assurance auto. Chez les jeunes conducteurs, il s'agit même du principal critère à 38 %. Et quand on sait que les moins de 35 ans représentent 60 % des conducteurs non-assurés, on se dit que l'augmentation constante des prix des assurances est un véritable problème.