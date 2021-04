Le prix de la mémoire DDR4 va bondir de 30% d’ici le second semestre 2021

D'après les prévisions du cabinet d'analyses taïwanais TrendForce, le prix de la mémoire DDR4 va augmenter de 30% dès le second semestre 2021. Selon leurs informations, la demande toujours plus forte en PC portables va inévitablement faire grimper les prix de la RAM DDR4.

Tandis que le prix des SSD pourrait s'effondrer grâce à une nouvelle technologie signée Micron, les tarifs de la mémoire DDR4 pourraient à l'inverse connaître une flambée dès le second semestre 2021. C'est en tout cas ce qu'assurent les analyses de chez TrendForce, un cabinet d'études spécialisées taïwanais.

Selon de précédentes prévisions de TrendForce, le prix de la mémoire RAM pour les PC et les serveurs allaient augmenter durant le second semestre 2021. L'entreprise annonçait alors entre 13 et 18% d'augmentation pour les PC et 20% pour les serveurs. Les fournisseurs de DRAM et les fabricants de PC négocient actuellement les prix des composants.

Or et selon TrendForce, les prix ont été revus à la hausse sur plusieurs catégories de produits DRAM durant le Q2 2021, notamment les DRAM spécialisées DDR3/4, les DRAM pour smartphones, les DRAM graphiques, les DRAM pour les serveurs et par extension, les DRAM pour PC.

Une augmentation des prix de 28% lors du Q2 2021

La situation actuelle a donc poussé TrendForce à revoir ses prévisions à la hausse pour le second trimestre 2021, passant ainsi de 13/18% à 23/28% par rapport au dernier semestre 2020. La compagnie précise toutefois que l'augmentation réelle des prix de vente dépendra des capacités de production de chaque fournisseur de produits DRAM.

“Les prix contractuels des DRAM pour PC augmentent avec une marge plus importante que prévu pour le second trimestre 2021, principalement parce que les principaux fabricants d'ordinateurs portables augmentent de manière agressive leurs objectifs de production”, explique TrendForce.

Traditionnellement, la demande en PC portable et PC fixe augmente constamment à l'approche de la rentrée des classes et des fêtes de fin d'année. Pour cette année 2021, TrendForce planche pour une hausse de la demande auprès des constructeurs de l'ordre de 7,9%. Comme le précise TrendForce, la pandémie mondiale de Covid-19 est loin d'être terminée dans de nombreux pays. De fait, le recours au télétravail et à l'enseignement à distance est “susceptibles de persister et de créer une demande continue en ordinateurs portables, renforçant ainsi la hausse des prix des DRAM pour PC”.

