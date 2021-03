Le premier tweet de l’Histoire s’arrache aux enchères, les prix atteignent 2,5 millions de dollars

Vous pouvez désormais acheter le premier tweet de l’Histoire aux enchères. Du moins, si vous possédez plus de 2,5 millions de dollars sur votre compte en banque, puisqu’il s’agit à l’heure actuelle de la plus haute proposition. Jack Dorsey, créateur du réseau social et auteur du fameux tweet, lègue ainsi les droits de ce dernier sous la forme d’un NFT.

« Je configure tout juste mon twitter ». Voilà le premier tweet de l’Histoire, écrit et posté en 2006 par Jack Dorsey, créateur du réseau social. Rien de très intéressant, pourrait-on penser au premier abord. Mais à y regarder de plus près, il s’agit tout de même du tweet qui a lancé tous les autres, la pierre angulaire qui fera de Twitter un incontournable du web actuel. Une pièce d’histoire, en somme, qui a forcément beaucoup de valeur aux yeux de certains.

Jack Dorsey ne s’y trompe pas, et a bien conscience du potentiel financier de cette simple phrase. C’est sans doute la raison pour laquelle il a décidé de vendre son « œuvre » aux enchères. Disponible sur la plateforme Valuables, celle-ci attire les convoitises de nombreux investisseurs. À tel point que l’enchère la plus haute est pour l’heure égale à 2,5 millions de dollars. La personne qui remportera la vente sera l’heureux propriétaire du tweet, autographié par Jack Dorsey.

just setting up my twttr — jack (@jack) March 21, 2006

Des tweets s’arrachent aux enchères

On retrouve ainsi sur Valuables de nombreux tweets mis en vente par leurs auteurs. Bien sûr, rares sont ceux qui atteignent le million de dollars, mais plusieurs en valent d’ores et déjà plusieurs centaines. Valuables est l’une des plateformes qui permettent la mise en vente de NFT, ces œuvres d’art entièrement digitales qui rapportent des millions à leurs propriétaires. Grâce à un système de blockchain, les tweets sont authentifiés comme originaux, comme « signés » par leur auteur.

Sur le même sujet — Twitter : 73 % de fake news en moins depuis l’exclusion de Donald Trump

« Il n’existe qu’une seule version signée du tweet, et si le créateur accepte de la vendre, vous pouvez la posséder pour toujours », explique Valuables. Le tweet, quant à lui, reste présent sur la plateforme. Une fois l’enchère remportée, son propriétaire reçoit un certificat qui inclue les métadonnées du post. Les NFT connaissent un développement exponentiel ces derniers temps, attirant de nombreux investisseurs et vendeurs du monde entier. Avec une fortune estimée à 12,5 milliards de dollars, Jack Dorsey a flairé une opportunité en or.

Source : Valuables