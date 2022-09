Redmi K60 : Xiaomi va de nouveau copier Apple avec cette nouveauté de l’iPhone 14

Ainsi en va-t-il des innovations apportées par Apple. La concurrence commence par les railler, puis elle finit par les copier. Dernière inspiration en date pour les constructeurs de smartphones sous Android, la Dynamic Island de l’iPhone 14 Pro.

Rien à faire, les générations de smartphones se suivent… et se ressemblent. Ou plutôt, finissent par ressembler à un iPhone. On peut dire que les téléphones portables d’Apple définissent les tendances en la matière, et ce depuis le tout premier iPhone, sorti il y a maintenant quinze ans. Aujourd’hui c’est la Dynamic Island qui attise la convoitise des clients à travers le monde. Grâce à elle, l'iPhone 14 Pro fait un tel carton que des utilisateurs de Galaxy S22 Ultra changent de smartphone. Il y a donc fort à parier que les fabricants de smartphones sous Android vont dans les prochains temps proposer leur propre déclinaison de ce nouveau type d’encoche interactive.

La marque chinoise Xiaomi pourrait proposer un îlot interactif dans son prochain smartphone Redmi K60, pour une fraction du prix de l’iPhone 14 Pro. Sur ce coup là, la compagnie ne fait vraiment pas de secret de son intention de copier Apple. C’est en effet Lu Weibing, son propre PDG, qui a demandé aux membres du réseau social chinois Weibo, s’ils souhaitaient avoir un genre de Dynamic Island sur le prochain Redmi K60. Les réactions sont bien évidemment partagées, certains utilisateurs appréciant cette fonctionnalité, alors que d’autres n’en veulent absolument pas.

Le Redmi K60 pourrait proposer une Dynamic Island pour une fraction du prix demandé par Apple

Quelles que soient les opinions, les développeurs de MIUI se seraient déjà lancé dans la conception de leur propre version de la Dynamic Island. Bien que les nouveaux smartphones d’Apple fassent actuellement les gros titres et que quelques-unes de leurs caractéristiques seront probablement copiées, les appareils de Xiaomi ont tout de même quelques arguments techniques à faire valoir.

Il se murmure que le Redmi K60 sera prêt pour la 5G. Il sera cadencé par un processeur Snapdragon 888 et sera proposé selon les marchés avec 6, 8 ou 12 Go de mémoire vive. De même, il faudra choisir entre 128 ou 256 Go de stockage. Il tournera sous Android 12 et son écran Super AMOLED aura une diagonale de 6,7 pouces. Il jouira d’un triple module photo à l’arrière (64 Mpx, 8 Mpx et 5 Mpx de définition) et d’un appareil à selfie de 20 Mpx. Il devrait être proposé à un prix allant de 420 à 530 $. Le mystère persiste quant à sa date de commercialisation.