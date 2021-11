Le Play Store accueille un onglet Offres qui affiche des promotions pour les applications

Certains smartphones Android ont désormais droit à une nouveauté dans leur Play Store. Entre les onglets Applis et Films et TV est venu se nicher l’onglet Offre. Ce dernier, pas encore disponible pour tout le monde, propose des promotions sur des applications pouvant intéresser l’utilisateur.

Le mois dernier, le Play Store s’est doté d’une mise à jour lui faisant à son tour profiter du design Material You, arrivé avec Android 12. Au menu, une refonte mineure à base d’angles plus arrondis et un écran d’accueil plus ergonomique. Google ne compte visiblement pas s’arrêter là. On sait déjà que la version web de la plateforme devrait bientôt avoir droit à une nouvelle interface. Les utilisateurs smartphone, quant à eux, peuvent désormais découvrir un nouvel onglet.

En bas de l’écran apparaît ainsi, pour certains, l’onglet Offres, situé entre Applis et Films et TV. On notera par ailleurs que ce dernier n’a plus assez de place pour s’afficher en entier, ce qui peut paraître un brin disgracieux au premier abord Comme le rapportent nos confrères de 9to5Google, celui-ci est là pour présenter des « offres à propos d’applications que vous pourriez aimer ».

Google ajoute l’onglet Offres au Play Store

Pour l’heure, cet onglet n’est pas encore disponible pour tous les utilisateurs. Dans un premier temps, il faut avoir souscrit à un abonnement Play Pass. En plus des applications, la page propose également des promotions sur des jeux susceptibles de plaire au détenteur du compte. Des carrousels viennent illustrer les offres en question, en outre plus grands que les publicités que l’on retrouve habituellement sur le store.

Bien que similaire, Offres est bien distinct de la section Recommandations de l’onglet Applis car il ne concerne que les applications et jeux en promotion. L’idée est donc avant tout d’offrir un nouvel espace publicitaire à quelques développeurs privilégiés, bien plus efficace que lorsqu’il se retrouve noyé parmi les autres annonces. On ne sait pas encore pour quand le déploiement au grand public est prévu.

