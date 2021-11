Play Store : Google prépare un nouveau design pour la version web

Le Play Store va bientôt avoir droit à un nouveau design sur le web. D'après plusieurs témoignages apparus sur la toile, Google travaille actuellement sur une refonte de l'interface de la boutique d'applications Android.

D'après nos confrères d'Android Police, Google va bientôt proposer une refonte de l'interface de la version web du Play Store. Le média affirme, témoignages à l'appui, que certains internautes ont déjà pu accéder à cette nouvelle interface sur leur ordinateur. Apparement, le nouveau design est déjà proposé dans certains pays asiatiques, comme la Corée du Sud ou Taïwan.

Comme le montrent les captures d'écran partagées par le média, Google a décidé de simplifier et d'épurer le design du Play Store sur le web. La firme abandonne la colonne grise de gauche, qui permet d'accéder aux différentes catégories de la boutique : jeux, applications, films et livres. Désormais, les sections du Play Store sont accessibles en haut de l'écran. L'affichage des catégories est plus discret qu'auparavant. Seul élément inchangé : le logo du Play Store qui est toujours placé dans le coin gauche.

Voici le nouveau design du Play Store sur PC

Pour accéder à votre bibliothèque d'apps et à vos appareils, abonnements, méthodes de paiement, historique de commandes, votre activité, récompenses ou paramètres, il faut désormais se tourner vers le coin droit. En cliquant sur votre photo de profil, vous ouvrirez un menu déroulant. Au sein de chaque catégorie, le Play Store permet de filtrer les contenus par support (téléphone, tv, tablette…). Vous pouvez ainsi chercher plus aisément une application pour smartphone ou pour boitier TV sous Android TV.

Sur les pages dédiées aux applications, Google propose un affichage très proche de celui du Play Store sur smartphone. Le nom de l'app et son logo prennent une place importante à l'écran tandis que les informations concernant le développeur sont reléguées dans une barre latérale juste en dessous du logo.

Il s'agit vraisemblablement d'une mise à jour des serveurs de Google. S'il ne s'agit pas d'un simple test, on s'attend à ce que le géant de Mountain View pousse la nouvelle interface dans le monde entier dans les semaines à venir. Si vous avez déjà pu accéder à ce design revu, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires ci-dessous.

Source : Android Police