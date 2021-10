Le Play Store va bientôt afficher toutes les données que les apps Android collectent sur vous

Suivant les traces d'Apple et dans l'intention d'accroître la confidentialité des utilisateurs sur le Play Store, Google a annoncé l'ajout d'une nouvelle section Sécurité des données à toutes les applications.

Le géant de Mountain View a annoncé que sa nouvelle section sur la sécurité des données sera disponible sur le Play Store à partir de février 2022. Les développeurs d'applications sont donc désormais tenus de remplir un formulaire numérique contenant des informations pertinentes sur la manière dont leurs applications utilisent et collectent les données des utilisateurs.

Le formulaire “Sécurité des données” a commencé à être distribué à certains développeurs dès aujourd’hui et il devrait être accessible à tous dans les prochaines semaines. Google a donc emboîté le pas à Apple en annonçant une stratégie similaire à l’App Store, visant à apporter plus de transparence aux applications disponibles sur le Play Store.

Les applications vont vous donner plus de détails sur les données collectées

Du côté des utilisateurs, ceux qui veulent plus d’informations sur les données collectées par les applications sur le Play Store pourront se rendre dans la rubrique “À propos de cette application”. La section met en évidence les données qu'une application collecte et partage, et indique si les données sont chiffrées lorsqu’elles transitent, si elles peuvent être supprimées, si elles respectent la politique Famille ou si elles ont fait l'objet d'un examen indépendant.

Cette nouvelle section devrait donc être disponible pour tous à partir de février 2022, au plus tôt. En effet, bien que la société souhaite que tous les développeurs d'applications disposent d'ici là d'une section de sécurité des données approuvée pour leurs applications, les développeurs auront jusqu'à avril 2022 pour soumettre le formulaire et obtenir leurs approbations.

Il s’agit d’une bonne nouvelle pour les internautes qui s’inquiètent du respect de la vie privée, puisqu’ils pourront bientôt télécharger des applications sur le Play Store en toute confiance, en sachant exactement quelles données personnelles celles-ci collectent. En effet, toutes les applications ne sont pas forcément recommandables, vous pouvez d’ailleurs aller découvrir une liste de 135 applications Android qui s’abonnent en secret à des services hors de prix, ou encore ces 14 applications qui laissent vos données dans la nature.