Le Pixel 9a met l’IA en avant, mais Google ne fait aucun cadeau

Google présente le Pixel 9a comme un smartphone conçu pour l’intelligence artificielle. Pourtant, il ne bénéficie d’aucun privilège particulier sur Gemini.

Avec le Pixel 9a, Google continue de démocratiser ses technologies IA dans un smartphone plus abordable. Ce modèle hérite du processeur Tensor G4, qui alimente déjà les Pixel 9 et 9 Pro, et bénéficie d’un accès aux principales fonctionnalités de l’intelligence artificielle de Google. L’entreprise met en avant des outils comme « Entourer pour chercher », le Filtrage d’appels ou encore Clarté du son, qui permettent d’améliorer l'appareil au quotidien. Mais malgré cette mise en avant, certains outils restent réservés aux utilisateurs prêts à payer.

Contrairement au Pixel 9 Pro, qui inclut un an d’abonnement à Gemini Advanced, le Pixel 9a ne propose qu’un mois d’essai gratuit. Ce bonus ne concerne d’ailleurs pas uniquement les acheteurs du 9a : toute personne créant un compte Advanced bénéficie du même essai. Après ce premier mois, il faudra payer 20 € par mois pour continuer à utiliser les outils avancés. Google met pourtant en avant des capacités impressionnantes comme Gemini Live, qui permet d’analyser des vidéos en direct, mais ces fonctionnalités sont inaccessibles sans abonnement.

L’IA du Pixel 9a est limitée sans abonnement payant

Même sans abonnement, Gemini reste disponible, mais dans une version plus restreinte. L’assistant IA peut toujours répondre aux questions, générer du texte et interagir avec des applications comme Google Maps, Google Agenda ou YouTube. Il peut aussi aider à rédiger des messages ou organiser des tâches simples. Cependant, les fonctionnalités les plus avancées, comme l’analyse de documents volumineux, l’exécution de code Python et les outils IA intégrés à Google Workspace (comme l’aide à la rédaction dans Gmail et Docs), sont verrouillées derrière l’offre payante.

Google suit ainsi la tendance observée chez d’autres constructeurs, notamment Samsung, qui prévoit de rendre certaines fonctionnalités de Galaxy AI payantes dès 2026. De plus en plus d’entreprises transforment l’intelligence artificielle en un service à abonnement, à l’image des plateformes de streaming ou du stockage en ligne. Pour les acheteurs du Pixel 9a, cela signifie que le smartphone est vendu comme un appareil centré sur l’IA, mais que ses fonctions les plus intéressantes nécessitent un paiement supplémentaire.