Le Pixel 7 Pro se dévoile dans un nouveau coloris, des mois avant le lancement

Alors que le Pixel 7 Pro n’est pas attendu avant l’automne prochain, le futur smartphone haut de gamme de Google se dévoile à travers de nouveaux rendus qui nous laissent imaginer à quoi il pourrait ressembler dans un coloris bleu.

Cela fait maintenant plusieurs mois que nous savons à quoi vont ressembler les Pixel 7 et 7 Pro grâce au leaker OnLeaks, qui avait dévoilé les premiers rendus du smartphone. Ce dernier était tout noir, mais de nouveaux rendus viennent désormais nous donner un aperçu de ce à quoi le smartphone pourrait ressembler avec des couleurs plus vives.

My Drivers a dévoilé des rendus du Pixel 7 Pro avec un nouveau coloris bleu inédit. Ce dernier utilise au dos un bleu très clair sur la partie inférieure, tandis que la partie supérieure arbore un bleu azur. De son côté, le module photo qui prend la forme d’une barre horizontale est totalement blanc, avec des capteurs logés dans différents poinçons.

Que sait-on du Pixel 7 Pro ?

Comme l’avaient dévoilé les rendus de OnLeaks, le Pixel 7 Pro devrait hériter du même écran LTPO 120 Hz de 6,7 pouces que le Pixel 6 Pro. À l’arrière, la configuration photo devrait également être très similaire, avec un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra grand-angle ainsi qu’un périscope offrant un zoom optique 5X.

Cependant, contrairement à l’année précédente, les capteurs seront cette fois-ci positionnés dans des pilules individuelles. Ce changement esthétique n’impactera en rien les performances du smartphone, mais devrait permettre aux consommateurs de le différencier plus facilement de son prédécesseur. Enfin, on sait que le Pixel 7 Pro sera propulsé par une nouvelle génération de puce Tensor, qui devrait être basée sur la même architecture ARM v9 que les Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 et MediaTek Dimensity 9000.

En attendant l’arrivée des Pixel 7 et 7 Pro aux alentours du mois d’octobre 2022, on s’attend à ce que Google dévoile un nouveau smartphone abordable le 28 juillet prochain. Il s’agira du Pixel 6a, et nous savons déjà à quoi il va ressembler grâce à des photos volées de la boîte de l’appareil. Il devrait être placé sur le même segment de prix que son prédécesseur, soit à moins de 400 euros.