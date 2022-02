Le Pixel 7 Pro dévoile son design des mois avant son annonce officielle

Le Pixel 7 Pro ne sera pas révélé avant des mois, pourtant, nous pouvons déjà avoir une très bonne idée de son design grâce à un rendu partagé par Smartprix et OnLeaks. Cette fuite intervient quelques jours seulement après celle concernant le Pixel 7 classique.

Le Pixel 7 a révélé son design il y a quelques jours via une fuite. C’est maintenant au tour du Pixel 7 Pro. Le site Smartprix, en partenariat avec le leakeur français OnLeaks, dévoile des rendus du futur smartphone de Google.

Il ne s’agit donc pas du produit en lui-même, mais de représentations en 3D basées sur différentes fuites. Comme nous pouvons le voir, le Pixel 7 Pro est très proche du Pixel 6 Pro au niveau de son design, mais on note tout de même quelques changements.

Le Pixel 7 Pro se dévoile dans un rendu

Nous retrouvons toujours ce bandeau à l’arrière qui fait office de module photo. Toutefois, on peut voir une différence au niveau des capteurs, plus imposants. On remarque aussi que le coloris noir est utilisé, comme sur l’un des modèles de 2021.

Google aurait dans l’idée de faire évoluer le design par petites touches. L’écran serait plus grand, passant de 6,7 pouces à 6,8 pouces. On note aussi des tranches plus plates, plus épaisses afin de donner du corps au produit. Une technique déjà utilisée par Samsung sur ses derniers Galaxy S22. Le smartphone serait doté d’un écran OLED incurvé à la qualité égale à celui du Galaxy S22 Ultra, selon Smartprix. Il va falloir se lever tôt, étant donné que le terminal de Samsung a laissé la concurrence sur le carreau à ce niveau.

A lire aussi – Test Google Pixel 6 Pro : le meilleur smartphone Android de l’année

Enfin, les dimensions du smartphone seraient de 163 x 76,6 x 8,7 mm. En incluant le capteur photo, le produit ferait 11,2 mm d’épaisseur. Il serait donc un peu moins imposant que son prédécesseur, mais cela ne se jouerait à rien.

Bien entendu, il s’agit ici d’une fuite, donc rien n’est pour le moment confirmé. Il va falloir faire preuve de patience avant de mettre la main sur ce Pixel 7 Pro. Google prévoit en effet toujours ses annonces au mois d’octobre. Les choses ont donc largement le temps d'évoluer entre-temps.

Source : Smartprix