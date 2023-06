Le PCIe 6.0 va doubler la vitesse des transferts de données dès 2024

PCIe 6.0, la prochaine génération de technologie de transfert de données, devrait faire son apparition dans les appareils à partir de mars 2024, offrant une largeur de bande deux fois supérieure à celle de son prédécesseur. Elle profitera particulièrement aux SSD.

En début d'année, les consommateurs ont assisté à l'arrivée des premiers disques SSD PCIe 5.0, coïncidant avec la sortie des processeurs AMD Ryzen 7000 et Intel de 13e génération, qui sont les premiers compatibles avec cette nouvelle génération. Cependant, le consortium derrière PCIe, PCI-SIG, se tourne déjà vers la prochaine itération : PCIe 6.0.

Bien que la phase de conception de PCIe 6.0 soit terminée, les appareils utilisant cette liaison de données avancée n'ont pas encore été dévoilés. Dans une présentation récente, PCI-SIG a annoncé que les véritables dispositifs PCIe 6.0 devraient faire leur apparition à partir de mars 2024.

Que faut-il attendre du PCI Express 6.0 ?

Le but du PCIe 6.0 est clairement défini : doubler la bande passante par rapport à la génération précédente. Par exemple, un emplacement PCIe 6.0 à 16 voies, couramment utilisé pour les cartes graphiques et souvent l'emplacement le plus grand pour la plupart des appareils, permettra des vitesses de transfert de données bidirectionnelles de 128 gigaoctets par seconde.

Si l'impact de PCIe 6.0 sera significatif dans divers domaines, il devrait particulièrement profiter aux disques d'état solide (SSD). Actuellement, les disques SSD typiques utilisent quatre voies via l'interface NVMe, ce qui se traduit par une bande passante de 16 Go/s pour les disques SSD PCIe 5.0.

Cependant, avec l'arrivée de PCIe 6.0, les disques SSD bénéficieront d'une bande passante impressionnante de 32 Go/s. Pour tirer pleinement parti de cette capacité accrue, des progrès dans la technologie de stockage seront nécessaires. Dans les années à venir, on s'attend à ce que des disques SSD capables d'exploiter pleinement le potentiel de 32 Go/s soient disponibles.

En attendant l’arrivée du PCIe 6.0, sachez que le PCI-SIG s’attèle déjà à définir la norme d’après, le PCIe 7.0. D'ici 2025, les spécifications techniques de PCIe 7.0 devraient être finalisées, mais on s’attend déjà à ce que la norme permette des transferts de données à 256 Go/s. Évidemment, il n’y a pas vraiment d’applications à l’heure actuelle qui nécessitent une telle vitesse de transfert, mais on s’attend à ce que de nouveaux usages fassent leur apparition d’ici là.