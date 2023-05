Logitech lance les MX Keys S et MX Anywhere 3S, deux accessoires qui veulent vous faire gagner du temps

Logitech dévoile aujourd'hui deux nouveaux produits : un clavier, le MX Keys S, et une souris, la MX Anywhere 3S. Et pour l'occasion, le fabricant lance également ses Smart Actions, une nouvelle fonction de l'application Logi Options+ qui permet de gagner du temps.

Célèbre fabricant d'accessoires pour ordinateurs, et depuis peu constructeur de console de jeu avec la G Cloud, Logitech n'en finit plus d'améliorer ses produits. Si le MX Keys de 2019 avait tout pour séduire en termes de fonctionnalités, d'ergonomie et de durabilité, cela n'a pas empêché Logitech de travailler sur une nouvelle itération de son fameux clavier. Ainsi est né le MX Keys S.

Dans le même temps, le constructeur annonce la sortie d'une nouvelle souris, la MX Anywhere 3S. Plus précise que la Anywhere 3, celle-ci profite surtout de tous les avantages de sa grande soeur, la MX Master 3S. Petit tout d'horizon des deux accessoires qui veulent vous faciliter la vie au quotidien, notamment grâce la nouvelle fonction Smart Actions.

MX Keys S : nouvelles touches et version combo

Comme on ne change pas une formule qui gagne, le MX Keys S reprend les mêmes ingrédients qui ont fait le succès du MX Keys. Même poids, même taille, même design… Mais pas les mêmes touches. Logitech a en effet décidé de remplacer les raccourcis de certaines touches situées sur le haut du clavier (celles qui font aussi de touches de fonction) par d'autres options. Ont trouve ainsi un lanceur de saisie vocale, une touche permettant d'appeler la fenêtre des émojis et une dernière dédiée à l'activation/désactivation du micro.

Autre nouveauté : il est désormais possible de régler la durée du rétroéclairage. Jusqu'à présent, on pouvait seulement activer ou désactiver la luminosité des touches. Désormais, vous pouvez spécifier le nombre de minutes au terme desquelles le rétroéclairage s'éteint.

Si l'accessoire peut se connecter au Bluetooth pour contrôler vos appareils (PC, TV connectée, tablette…), il est également accompagné d'un petit dongle, le Logi Bolt. Plus performant que l’USB Unifying Receiver, la précédente version de dongle, celui-ci est compatible avec les derniers modèles de souris comme la MX Master 3S. Et cela tombe bien puisque Logitech lance pour la première fois un “vrai” combo clavier + souris. Comprenez par là qu'il ne s'agit pas d'un pack regroupant plusieurs boîtes d'appareils, comme on peut en trouver sur le site de Logitech ou chez les e-commerçants. On ne dispose ici qu'une seule boîte, un seul câble de recharge et un seul dongle permettant d'appairer les deux appareils. Le combo est donc constitué du clavier MX Keys S et de la souris MX Master 3S.

Le clavier MX Key S est commercialisé 119 €, tandis que le combo (avec la souris MX Master 3S) est vendu 219 €. Soit une économie de 29 € par rapport à un achat distinct des deux accessoires. Notez que le MX Key S est vendu dans deux coloris : noir graphite ou gris pâle.

MX Anywhere 3S : encore plus précise, toujours aussi compacte

Tout comme pour le clavier, Logitech a décidé de ne pas changer le design de sa souris MX Anywhere 3S. En revanche, celle-ci hérite des innovations apportées à la MX Master 3S. Elle bénéficie d'un petit bouton easy switch (qui permet de l'appairer rapidement à un autre appareil, sans avoir à tout reconfigurer quand on change de PC ou de Mac). Enfin, sa précision passe de 4 000 à 8 000 dpi.

Notez par ailleurs qu'il n'y a pas de dongle dans la boîte, mais que l'accessoire est compatible Logi Bolt, à l'instar du MX Keys S évoqué plus haut. La souris est disponible dans les 3 coloris suivants : noir, blanc ou rose. La Anywhere 3S est vendue 99 €.

Comment les Smart Actions proposent de vous faciliter la vie

Logitech profite du lancement de ses deux appareils pour dévoiler ses toutes nouvelles Smart Actions. Si l'application Logi Options+ permettait déjà d'affecter une tâche à une touche, les actions possibles étaient vraiment très limitées en possibilités et surtout en nombre.

Grâce aux Smart Actions, il est désormais possible d'attribuer une succession de tâches à une seule et même touche. En appuyant par exemple sur la touche smiley, on peut effectuer toute une série d'actions : lancer le navigateur, ouvrir ses favoris, exécuter une application de messagerie instantanée, lancer un lecteur audio, etc. Le tout à l'aide d'une seule et unique touche. Et il est même possible d'éditer les Smart Actions ou de les partager avec ses amis.