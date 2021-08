Le pass sanitaire bug, Steam corrige une énorme faille, le Galaxy S22 se dévoile, le récap

Un bug de serveurs prive les Français de pass sanitaire, une faille permettait d’ajouter de l’argent en illimité sur son portefeuille Steam, une fuite révèle la fiche technique complète du Galaxy S22… Bienvenue dans le récap' de la semaine !

En cette fin de week-end, on espère que vous n’avez pas rencontré les mêmes soucis que la semaine dernière avec le pass sanitaire, qui a refusé de s’importer dans TousAntiCovid pour de nombreux Français. Pour accompagner la semaine qui arrive, plusieurs bonnes nouvelles. Premièrement, on en sait beaucoup plus sur la fiche techniques des Galaxy S22. Ensuite, la prochaine mise à MIUI promet d’améliorer encore plus les performances des smartphones Xiaomi. On vous résume également l’histoire de la faille de Steam qui a permis d’alimenter à l’infini son portefeuille et la fin d’Android Auto sur la prochaine version de l’OS.

De nombreux Français privés de pass sanitaire pendant un week-end

Le week-end dernier, la plateforme Pro-Santé Connect, utilisée par les professionnels de santé pour saisir les certificats valables pour le pass sanitaire, a rencontré un souci technique qui s’est répercuté dans TousAntiCovid. Concrètement, l’application a été incapable pendant plusieurs heures d’importer le précieux QR Code, alors même que les utilisateurs remplissaient les conditions nécessaires. Le problème se serait situé au niveau des « flux très importants, notamment vendredi après-midi du fait des chassés-croisés des départs en vacances pour les gens qui doivent prendre des trains, des avions ou autres, et du fait des activités liées au week-end ». Augmenter la capacité des serveurs semble donc être une bonne solution.

Pendant en temps, vous pouviez remplir à volonté votre portefeuille Steam

Encore aurait-il fallu que vous ayez connaissance de la faille qui permettait ce petit tour de passe-passe. Découverte par l’utilisateur drbrix, celle-ci a rapidement été classée comme critique, au point qu’il n’a fallu qu’une journée à Valve pour déployer un correctif. En effet, il suffisait de modifier l’adresse mail de son compte Steam en ajoutant la mention « amount100 », puis d’intercepter la requête POST intervenant après un paiement utilisant la méthode Smart2Pay. « Je pense que l’impact est assez évident, un hacker peut générer de l’argent et casser le marché de Steam, vendre des clés de jeux pas cher, etc. », a expliqué drbrix. Il a touché 7500 dollars pour son signalement.

Android Auto n'existera plus sur Android 12

C’est officiel, le mode Conduite de Google Assistant va définitivement remplacer Android Auto lors de la prochaine mise à jour majeure du système d’exploitation. Si l’application restera bien sur les versions plus anciennes de l’OS, Google compte bien accélérer la transition vers son autre solution. « À partir d’Android 12, le mode Conduite de Google Assistant sera l’expérience de conduite mobile intégrée », a commenté la firme de Mountain View. Une nouveauté finalement logique, puisque l’Assistant offre les mêmes fonctionnalités lors des phases de conduite.

MIUI 12.5 Enchanced va améliorer les performances de votre smartphone

La version 12.5 de MIUI est déjà en soi une petite révolution pour les smartphones Xiaomi. Plus légère et moins gourmande en RAM, la surcouche va encore s’améliorer dans les mois à venir. Avec la mise à jour Enhanced, déjà disponible sur les Mi 10 Pro et Redmi K30S Ultra, la fluidité et la consommation d’énergie seront grandement optimisées. Les utilisateurs auront également droit à quelques nouvelles fonctionnalités, comme le stockage liquide, la mémoire atomique, le focus computing, ainsi que l’équilibre intelligent. De quoi réduire les besoins en matière de mémoire et obtenir de meilleures performances avant l’arrivée de MIUI 13.

Le Galaxy S22 n'a déjà plus de secret… ou presque

Alors que les Galaxy S22 ne sortiront qu’en janvier 2022, leur fiche technique a déjà fuité. Le modèle Vanilla aurait ainsi droit à un écran LTP de 6,06 ”, d’un capteur principal de 50 MP, d’un objectif ultra grand-angle de 12 MP et d’un téléobjectif de 12 MP et d’une batterie 3800 mAh. La version Plus a droit au même système photo, avec en plus un écran 6,55 ” et une batterie 4000 mAh. Enfin, le Galaxy S22 Ultra, comme à son habitude bénéficiera des meilleurs attributs avec un écran LTPO 6,81 ”, un capteur principal de 108 MP et d’une batterie imposante de 5000 mAh. Côté processeur, on devrait retrouver du Snapdragon 888.