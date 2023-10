Unbox Therapy publie une vidéo du OpenPlus Open, découvrez les nouvelles fonctionnalités d’Android 14, la Freebox V9 devrait débarquer d’ici la fin de l’année, c’est le récap’ de la semaine.

Le lancement de la Freebox V9 approche

C’est officiel, la Freebox Delta sera bientôt remplacée par une nouvelle box haut de gamme, la Freebox V9. Cette dernière est cours de production, comme l’a confirmé Xavier Niel, et devrait être commercialisée d’ici la fin de l’année 2023. Côté tarif, on peut s’attendre à un abonnement s’approchant des 50 € par mois, comme la Delta. Pour l’instant, Free n’a pas dévoilé les fonctionnalités de sa future box premium.

ChatGPT : le chatbot transgresse les règles après s’être fait charmer

C’est sur Twitter que Denis Shiryaev a partagé son expérience avec le chatbot : l’internaute souhaitait faire résoudre un captcha à Bing Chat mais l’IA est évidemment programmée par OpenAI pour ne pas avoir le droit de déchiffrer ces défis-puzzle. Toutefois, après avoir pris Bing Chat par les sentiments en changeant de contexte, la « technique de la grand-mère » a fonctionné et le chatbot a finalement transgressé les règles.

Android 14 déployé, on vous dit tout !

Google a profité de la conférence prévue pour présenter ses Pixel 8 pour annoncer le déploiement officiel d’Android 14. Si vous êtes l’heureux propriétaire d’un Xiaomi compatible ou d’un Pixel, vous pouvez donc installer la nouvelle version de l’OS. Dans notre actu, on vous dit tout des nouvelles fonctionnalités, on fait le point sur les smartphones compatibles et on vous explique comment installer Android 14 dès aujourd’hui en quelques étapes seulement.

Windows 12 pourrait-il devenir un OS payant ?

Alors que Windows 12 pourrait débarquer au cours de l’année 2024, les rumeurs ne cessent de fleurir sur la toile. La dernière en date concerne le tarif du prochain OS de Windows. En effet, le média allemand Deskmodder a découvert des lignes de codes qui révèlent que Microsoft pourrait proposer son système d’exploitation sous forme d’abonnements payants.

